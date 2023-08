BM – martes 15 de agosto

ACTO CENTRALIZADO EN HOMENAJE AL GRAL. SAN MARTÍN Este jueves 17 de agosto se realizará el Acto Centralizado al recordarse el 173° aniversario del fallecimiento del Gral. Don José de San Martín. La conmemoración será a partir de las 14.30 horas en el busto homenaje al Padre de la Patria ubicado en Plaza Mitre (esquina de Av. San Martín y Av. Rivadavia). Se extiende la invitación a representantes de diferentes instituciones educativas, sociales e intermedias y a todos los vecinos de nuestra comunidad.

JUEGOS BONAERENSES: TRES ATLETAS CLASIFICARON A LA FINAL PROVINCIAL La Secretaría de Deportes informa que ayer en Azul se desarrolló la etapa regional de atletismo, en el marco de los Juegos Bonaerenses 2023.

Cabe destacar que Natasha Fernández (lanzamiento de disco, Sub 16), Romina Traversaro (100 metros con vallas, Sub 18) y Valentino Dodaro (2000 metros; Sub 14) obtuvieron una plaza para disputar la final provincial que se llevará a cabo desde el viernes 15 hasta el miércoles 20 de septiembre en Mar del Plata.

CONTINÚAN ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES PARA LOS CURSOS DE OPERARIO TEXTIL Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE COSER A través de la Secretaría de Desarrollo Productivo y la Secretaría de Educación, se recuerda que permanentemente se encuentran abiertas las inscripciones para el Curso de Operario Textil y para el Curso de “Mantenimiento, reparación y puesta a punto de máquinas de coser”. Las capacitaciones se dictan en Av. Manuel Venancio Paz 1227. Los interesados pueden inscribirse en la Secretaría de Desarrollo Productivo (Av. Venancio Paz 1114) o en la Secretaría de Educación (Gral. Paz y Alem, 1er piso). En marco de acompañar al sector textil local y brindar nuevas herramientas de perfeccionamiento para actividades con amplia salida laboral, es que el gobierno municipal brinda estas capacitaciones gratuitas dirigidas al público en general interesado en calificar su perfil profesional.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram