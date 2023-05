BM – martes 2 de mayo

PRESENTACIÓN DEL CONCURSO LITERARIO “ADOLFO BIOY CASARES” EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO El próximo viernes 5 de mayo, se llevará adelante en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la presentación y lanzamiento del Concurso Nacional de Cuento y Poesía Adolfo Bioy Casares en su decimoséptima edición. Dicha actividad, contará con la presencia del intendente Alberto Gelené, funcionarios municipales, personal de las Secretarías de Educación y Cultura, participantes de ediciones anteriores y quien fuera jurado en varias ediciones, el reconocido escritor Jorge Torres Zavaleta. La presentación, se realizará, en el Pabellón Ocre de la Sociedad Rural de Palermo, stand Nº 3131 del Congreso de la Nación, donde los premiados podrán presentar sus libros y leer los textos ganadores. Cabe destacar, que el municipio de Las Flores, dispondrá de transporte gratuito para aquellas personas que deseen presenciar el lanzamiento y recorrer la feria. Los interesados deben comunicarse con la Secretaría de Educación, al teléfono 440956 o en su sede de Av. Gral. Paz y Alem, 1º piso de 8 a 20 horas. Los lugares son limitados.

ADULTOS MAYORES INVITA AL TALLER DE LECTURA La Dirección de Adultos Mayores, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, invita al “Taller de Lectura”, Concentración, Radio y Lindas Charlas. El mismo se llevará a cabo los miércoles de 14 a 16 horas en la Biblioteca Municipal “Dr. Pablo A. Minellono”, en Av. Gral. Paz esquina Alem. Para informes e inscripción, acercarse a la Dirección de Adultos Mayores en Av. Gral. Paz 324 de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES 2023 La Municipalidad de Las Flores comunica que hasta el 15 de mayo se encuentra abierto el Registro de Mayores Contribuyentes. Los interesados podrán inscribirse, descargando la Ficha de Inscripción del Registro de Mayores Contribuyentes 2023, de la página web oficial del municipio https://lasflores.gob.ar/registrocontribuyentes/ o personalmente en la Secretaría de Gobierno en el horario de 7.30 a 13 horas. Una vez cumplimentada y firmada, se deberá entregar en la Secretaría de Gobierno, en el horario de 7.30 a 13 horas.

EXITOSA PRESENTACIÓN DE “LOS YACU BIEN PALANCA” EN EL CICLO “SALA ABIERTA” En el ciclo Sala Abierta de la Secretaría de Cultura, el domingo por la noche se presentó en la sala “Hugo Mario Ianivelli” el grupo de rock florense Los Yacu Bien Palanca. Mucho público se acercó a disfrutar de una jornada donde los músicos de nuestra ciudad grabaron en vivo su actuación que fue coronada por fuertes aplausos de la gente que, entusiasta, llenó la sala. Iván Cruz en bajo, Santiago Rey en guitarra, Juan Izquierdo en batería y la voz de Bruno Loggia, en una presentación que como dejó más que conforme al nutrido grupo de seguidores. Con entrada libre y gratuita, el ciclo Sala Abierta de la Secretaría de Cultura, volvió a ser una gran oportunidad para que los artistas locales puedan mostrarse ante la gente de nuestra ciudad.

AJEDREZ: TRIUNFO DE BRUNO CASTELLÁ EN SAN VICENTE Bruno Castellá, alumno de la Escuela Municipal de Ajedrez que dirige el profesor Mario Orlando, se adjudicó la primera fecha del torneo Cuenca del Salado, exclusiva para la categoría Sub 14, que se desarrolló el pasado sábado en el polideportivo municipal “Padre Mujica” de la localidad San Vicente. Los demás florenses obtuvieron los siguientes puestos: en sub 12, Tomás Espíndola clasificó quinto, mientras que en sub 14, Tiano Puente resultó sexto. En sub 16, Román Eluchanz fue quinto y en mayores, Mario Orlando ocupó la décima ubicación. La segunda etapa se disputará el 13 de mayo en Gral. Belgrano.

“EL ESFUERZO DE CADA UNO DE LOS TRABAJADORES ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DE NUESTRA CIUDAD” Como cada año, la Plazoleta del Barrio Empleados de Comercio de nuestra ciudad fue escenario del Acto por el Día Internacional de los Trabajadores que se conmemoró este lunes 1° de mayo.

Encabezado por el intendente Alberto Gelené y el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Fabián Blanstein, el acto se desarrolló en el inicio con la entonación del Himno Nacional Argentino y la colocación de una ofrenda floral por parte de la Municipalidad de Las Flores y otra en nombre de la CGT en la ermita a San José Obrero. También estuvieron presentes integrantes de la Comisión del Barrio; referentes de la CGT Las Flores y de diversos sindicatos; demás autoridades, instituciones intermedias, vecinos y banderas de ceremonias. Al momento de los discursos, se dirigió a los presentes la presidenta de la Comisión Vecinal del Barrio Empleados de Comercio, Mirta Prazsak, quien recordó a integrantes de su familia inmigrante, particularmente a su abuela y en nombre de ella a las mujeres trabajadoras. Por su parte, los secretarios generales de la CGT Regional Las Flores, Hernán Patronelli y Diego Risso, destacaron la posibilidad de hoy trabajar en conjunto, tanto entre los gremios, como a través de distintas instituciones de la comunidad, y llamaron a seguir por el camino de la unidad para dar respuesta a la clase trabajadora en busca siempre de condiciones laborales y salariales dignas. A su turno, el intendente Gelené agradeció el acompañamiento permanente de cada una de los miembros de la comunidad porque a partir del trabajo y desempeño de los trabajadores en diferentes ámbitos, es posible el desarrollo de la ciudad por la cual se hace y se debe seguir haciendo, como se viene trabajando desde el municipio y en relación permanente con instituciones, para lograr que, aprovechando las oportunidades laborales, las condiciones siempre sean las más óptimas en cuanto al mejoramiento de los salarios y la distribución de la riqueza. Durante la conmemoración además se reconoció al grupo de trabajadores de la Dirección de Comunicación Visual por todo el desempeño del año en eventos, avances y diferentes acciones que son de beneficio para la comunidad. Este reconocimiento se realizó en representación de toda la planta de trabajadores del municipio que, en cada una de las áreas, se destacan en sus tareas. Luego del Acto, Alberto Gelené acompañó a la Regional Las Flores de la Confederación General del Trabajo en la inauguración de su nueva sede en la ciudad.

NOCHE DE BRILLO EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR CON ESTEBAN SARLENGA Y “LAS GUITARRAS SENSIBLES DE FLORES” El Salón Rojo del Palacio Municipal lució repleto de gente en la presentación de Esteban Sarlenga y el conjunto “Las Guitarras Sensibles de Flores”. El músico y cantante oriundo de Tandil, radicado en Cañuelas, acompañado por el grupo de músicos de primer nivel, cautivó al público florense en un concierto brindado el pasado viernes por la noche en el Ciclo “Folclore para Escuchar”. En el salón de gala del municipio se escuchó buen folclore y el tango también estuvo presente con entonaciones que fueron muy aplaudidas por la concurrencia. Sarlenga, en momentos de su alocución, contó también historias de su vida en tierra tandilense y su posterior desarrollo musical en Buenos Aires, lugar donde conoció al grupo que lo acompañó en una noche donde volvió a quedar demostrado la calidad de los artistas que Folclore para Escuchar exhibe en cada temporada. El ciclo, producido y conducido por Fernando Calles, con el apoyo de la Secretaría de Cultura y con una vigencia de 17 años, en mayo ya se prepara para recibir a nuevos artistas que seguirán elevando la propuesta.

