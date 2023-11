BM – martes 21 de noviembre

FOLCLORE PARA ESCUCHAR CIERRA SU 17° TEMPORADA CON LA PRESENTACIÓN DE “CHECHELOS” Este viernes 1° de diciembre a las 21 horas, el ciclo Folclore para Escuchar cerrará su 17° temporada con un espectáculo artístico de alto vuelo. “Chechelos”, folclore argentino y del bueno, sonará fuerte en el Salón Rojo Municipal, en un evento ideado y conducido por Fernando Calles con apoyo de la Secretaría de Cultura.

El espectáculo invita al baile, a lo festivo, al pañuelo al viento. Chelos, voces, bombos y guitarras es lo que se escuchará de este grupo que en el 2017 fue galardonado con el premio Revelación en Cosquín y que ha realizado giras por España, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Colombia y Uruguay. El ciclo Folclore para Escuchar, con esta nueva presentación abierta y gratuita para toda la comunidad, culminará su número de presentaciones artísticas de este 2023.

SE CONSTRUYÓ EL ECO MURAL EN EL CENTRO LOS MANZANARES Durante los días 15, 16 y 17 y tal como estaba programado, se desarrolló un Eco Mural en el Centro de Promoción Comunitaria Los Manzanares, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. Para la realización del mural se contó con el acompañamiento y capacitación por parte de la diseñadora gráfica Gisela Martínez, quien forma parte de Cultura Eco Argentina, agrupación que se encarga del desarrollo de eco murales y actividades relacionadas con el cuidado del ambiente.

Dicha iniciativa constó del pegado de tapitas plásticas sobre un dibujo seleccionado y plasmado en una de las paredes laterales del edificio del Centro, por parte del artista Nicolás Vilela, quien fue convocado desde la Secretaría de Cultura. Es de suma importancia remarcar que esta acción se desarrolló con el aporte de innumerable cantidad de personas quienes recolectaron y acercaron sus tapitas hasta la institución y el aporte del Taller Protegido Alma; Grupo Eco; Subsecretaría de Ambiente; Planta de reciclado de residuos municipal; comercios locales; instituciones escolares públicas y privadas; dependencias municipales; etc. También se acercaron a los fines del desarrollo del mural y el pegado de tapitas, personas que componen la comunidad del Centro como familiares y otras personas voluntarias. Esta acción se encuentra enmarcada en una serie de acciones que los niños, niñas y adolescentes que conforman la matrícula estable del Centro Los Manzanares, desarrollan con continuidad en base al proyecto institucional que los configura como “Promotores/as ambientales”, persiguiendo el objetivo del cuidado y preservación de nuestra casa común, concientizando acerca de la separación de residuos en origen y sobre la utilización del Punto Limpio con el que cuenta la institución desde inicios de este año provisto por la Subsecretaría de Ambiente, a través de la Lic. Florencia Albarello.

PADEL: EXCELENTE PRESENTACIÓN DE FIORELLA Y SANTINO PROPATO EN EL MUNDIAL La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, felicita a los hermanos Fiorella y Santino Propato por su magnífica participación con la Selección Argentina en el Mundial de Padel de Menores, que se llevó a cabo desde el lunes 13 hasta el sábado 18 de noviembre en Asunción, Paraguay. Fiorella (15 años y N° 1 del país) integró el equipo femenino Sub 16 que logró la medalla de plata, mientras que Santino (14 años y N° 2 del ránking Nacional) formó parte del elenco de la división Sub 14 masculina que conquisto la presea de bronce. Cabe destacar que este prestigioso torneo, como así también el Campeonato Panamericano, son eventos muy importantes donde se preparan los menores durante todo el año y se realizan cada dos años, siempre en fechas cercanas a fin de año entre octubre y noviembre, ya que los chicos clasifican como equipo. Es integrado por 24 jugadores y se conforma de la siguiente manera: 12 varones y 12 mujeres, y se divide por categorías: Sub 14, Sub 16 y Sub 18; dónde los técnicos seleccionan las parejas N° 1 y N° 2 para participar de los torneos de la Selección Mundial de Padel de Argentina.

“DIFERENTES PERO AMIGOS” NUEVAMENTE EN EL TEATRO ESPAÑOL A pedido del público, el próximo fin de semana se presentará de nuevo “Diferentes pero amigos”. La sala del Teatro Español será la locación donde esta obra de la Comedia Municipal de Las Flores, que es dirigida por Susana Rizzo, seguro volverá a cautivar al público. Las dos presentaciones están programadas para los días viernes 24 y sábado 25 de noviembre a las 21 horas. Volverán a ser ocho los actores que subirán al escenario para darle vida a los personajes de esta comedia desopilante: Sergio Dagostino, Néstor Paoletti, Agustina Martínez, Guadalupe Barragán, Julián Paoletti, Eduardo Manzo, Hernán Patronelli y Joaquín Pineda, estarán acompañados por un equipo técnico del que formarán parte: Rosa Mantovano, Graciela Rizzo, Pablo Puente, Daniela Monreal, Lucy Pier y Alicia Favre. La preventa de entradas será desde hoy martes 21 al viernes inclusive, en el Teatro Español en los horarios de 10 a 12 y de 17 a 19 horas.

FINALIZÓ LA OCTAVA EDICIÓN DEL CAMPEONATO DE RURAL BIKE La Agrupación MTB Las Flores organizó ayer la cuarta y última fecha de la octava edición del campeonato de Rural Bike, que contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes, como lo hizo a lo largo del exitoso certamen. El “Premio Coronación” tuvo como punto de concentración el Campo de Doma de La Tacuara, donde alrededor de 160 pedalistas le dieron un marco espectacular ante la presencia del intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Fernando Muñíz; y el director de Deportes, Favio Folini. En cuanto a la participación de los florenses, en la categoría Competitiva (52 Km.) obtuvo el primer puesto Federico Menoyo (“B1”), mientras que en Promocional (26 Km.) se impusieron: Clara Aschero (Damas “A”), Alan Bossi (Elite), Jonatan Ostrit (“A”) y Paulo Luján (“C”). En tanto que los ganadores de la general fueron: Ariel “Locomotora” Martínez (Marcos Paz) y Nancy Torres (Saladillo) en caballeros y damas, respectivamente. Por otro lado, los campeones la división Competitiva fueron: Ana Laura Orellano (“A”; Rauch), Paola Lemos (“B”; 25 de Mayo), Nancy Torres (“C” y General; Saladillo), Thomás Borghese (San Vicente; Elite), Emiliano Fernández (“A1”; Las Flores), Jorge Albelo (“A2” y General; Rauch), Santiago Díaz (“B1”; Rauch), Ruben González (“B2”; Monte Grande), Jorge Berduque (“C1”; Florencio Varela), Juan Carlos Funes (“C2”; Saladillo); Alejandro Epstein (“D1”; City Bell) y Miguel Battista (“D2”; Saladillo). Asimismo, nuestros representantes clasificaron así: 2°) Clara Aschero y 3°) Karen Santángelo (“A”); 2°) Juan Cruz Grasso y 3°) Agustín Berasain (Elite); 2°) Tomás Labollita y 3°) Lucas Lamella (“A1”); 2°) Federico Menoyo y 4°) Ruben Pacheco (“B1”); 2°) Alejandro Cardoso y 3°) Mario Gentil (“B2”); 5°) Gustavo Montenegro y 6°) Francisco Gallardo (“C1”); 5°) Héctor Mogni (“C2); 2°) Daniel Loustaunau y 3°) Omar Gentil (“D1”); 4°) Osvaldo Battilana y 6°) Raúl Bátiz (“D2”). General: 5°) Alejandro Cardoso, 6°) Agustín Berasain y 7°) Juan Grasso. En Damas: 4°) Clara Aschero y 5°) Karen Santángelo.

Promocional: Rosana Gómez (“A”; La Plata), Marina Núñez (“B”; Rauch), Alan Bossi (Elite; Las Flores), Jonathan Ostrit (“A”; Las Flores), Cristian Acuña (“B”; Brandsen) y Néstor Rocha (“C”; Rauch). En este caso, los ciclistas de Las Flores se ubicaron de esta manera: 3°) Susana Ocampo y 4°) Flavia Monje (“B”); 4°) Tomás Young (Elite); 2°) Daniel Clemente, 3°) Agustín Gentil y 4°) Facundo Lezica (“A”); 7°) Ezequiel Ocampo (“B”); 2°) Daniel Carosela y 4°) Hugo Rosas (“C”).

FIEBRE HEMORRÁGICA ARGENTINA: CUIDADOS Y CAMPAÑA DE VACUNACIÓN La Dirección de Bromatología y Cuidado Animal, dependiente de la Secretaría de Salud Pública, en colaboración con el Hospital Zonal General y el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, informa en marco de la “Campaña de vacunación contra la Fiebre Hemorrágica Argentina”, los rasgos más destacados de la enfermedad.

-Situación epidemiológica

La Fiebre Hemorrágica Argentina, conocida como el «mal de los rastrojos», es una enfermedad causada por el virus Junín y afecta a una extensa región de nuestro país que abarca la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Santa Fe, Córdoba y La Pampa.

La contraen principalmente personas que trabajan, viven o visitan el campo o estuvieron en contacto con sitios invadidos por roedores del campo los cuales eliminan continuamente el virus a través de sus excreciones, contaminando el medio ambiente en el que viven.

-Síntomas

Los síntomas se inician con cuadro de fiebre, decaimiento y dolor de cabeza. Luego pueden presentarse dolores musculares, de articulaciones, detrás de los ojos, mareos, náuseas y vómitos.

Ante la aparición de cualquiera de estos síntomas es importante consultar al médico ya que existe un tratamiento que, si se administra a tiempo, aumenta las posibilidades de curar la enfermedad.

-Vacunación

La vacunación es la principal forma de prevenir la Fiebre Hemorrágica Argentina, es altamente eficaz y se encuentra en el calendario oficial, y disponible en los efectores públicos del Ministerio de Salud de la provincia.

Deben vacunarse hombres y mujeres mayores de 15 años y menores de 65, que no hayan sido vacunados anteriormente y que residan o desarrollen actividades en las zonas del área endémica. En el caso de las mujeres, no deben estar embarazadas o amamantando, ni presentar cuadros agudos o crónicos descompensados, estar recibiendo corticoides sistémicos o presentar cuadros de inmunosupresión congénitos o adquiridos y no deben haber recibido otras vacunas y/o gammaglobulinas, cualquiera sea, en el mes previo, ni recibirlas en el mes posterior a recibir la vacuna contra la Fiebre Hemorrágica Argentina.

-Otras formas de prevención

Mantener una higiene cuidadosa, principalmente de las manos y cambio de ropas, cada vez que se hayan frecuentado zonas con roedores.

No introducir tallos, hojas o granos en la boca.

No acostarse sobre bolsas o en el suelo.

Comer y dormir en habitaciones limpias.

Usar calzado cerrado.

Mantener desmalezados los alrededores de la vivienda para evitar que las lauchas se acerquen a ella; disponer de lugares libres de maleza para los juegos de niños.

No destruir la fauna depredadora de roedores, tales como reptiles, lechuzas, chimangos y gatos.

-Campaña de Vacunación:

Personal de la Secretaría de Salud, en colaboración con Promotores de Salud del Ministerio de Salud, estará comenzando la campaña de vacunación gratuita dentro del territorio del partido. Toda persona que desee vacunarse y cumpla con los requisitos sanitarios descritos anteriormente podrá comunicarse al 2244-428805 para inscribirse o solicitar más información.

FUE UNA GRAN NOCHE BEATLE EN “AL ROJO VIVO” CON «NUBE 9» El Salón Rojo Municipal lució repleto en una noche donde sonaron los acordes inolvidables de Los Beatles. El grupo «Nube 9» se encargó de llevar adelante una propuesta musical que llegó a Las Flores de la mano del ciclo Al Rojo Vivo, una idea y producción de Osvaldo “Helado” Ruiz, con apoyo de la Secretaría de Cultura. Antes del concierto, Fernando Blanco, líder de la Banda, compartió detalles fascinantes sobre la creación de la nueva canción y un repaso por la historia de John, Paul, George y Ringo. El público florense, entre los que estuvo el intendente Alberto Gelené, que se acercó a compartir una gran noche en el salón de gala del palacio municipal, disfrutó del penúltimo concierto del año de un ciclo que prepara el arribo de otro espectáculo artístico de importancia.

ESCRITORES PREMIADOS DE LA 17ª EDICIÓN DEL CONCURSO NACIONAL DE CUENTO Y POESÍA “ADOLFO BIOY CASARES” Las Secretarías de Cultura y Educación tienen el agrado de informar la nómina de los escritores premiados de la 17ª edición del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”.

Este concurso, que ha alcanzado un prestigio notorio a nivel nacional luego de casi dos décadas de trayectoria, cuenta con un jurado integrado por reconocidas figuras de la literatura argentina. Ellos son: Silvia Hopenhayn, Esther Cross y Tomás Downey (Narrativa); Susana Szwarc, Rafael Felipe Oteriño, y Jorge Chiesa (Poesía); Jurado de Preselección (Narrativa): Axel Díaz Maimone, Gastón Del Río y Pablo Racca. El jurado determinó que las obras ganadoras, que se harán acreedoras a la publicación de su libro por parte de la Municipalidad de Las Flores, son: En Narrativa: 1er. Premio: “Invasión”, de Matías A. Dalvarade (CABA); En Poesía: 1er. Premio: “Postales – Una geopoética” de César R. Saravia (CABA). Además, resultaron seleccionadas las siguientes obras en Narrativa: Mención Especial: “Urdimbre” de Jorge R. Castagna (CABA); en Poesía: 1º Mención Especial: “Esto no parece un gran amor” de Marcela L. Sívori (CABA), 2ª Mención Especial: “Jazmín de las Azores” de Carolina Biscayart (S.C. de Bariloche); 3ª Mención Especial: “Miembro fantasma” de Ana L. Cagnoni (Beccar); y 4ª Mención Especial: “Cielo adentro” de Gastón Figueiredo Cabanas (La Plata, BA). El Acto de Premiación se realizará el sábado 2 de diciembre de 2023 a las 20 horas en el Salón Rojo Municipal. Para consultas o informes comunicarse a: concursoadolfobioycasares@gmail.com, educación@lasflores.gob.ar, www.educacionlasflores.gob.ar, / Facebook: Educación Las Flores, Secretaría de Educación Tel. (02244) 440956.

EL CENTRO OESTE FESTEJA SU 50° ANIVERSARIO La Secretaría de Desarrollo Humano invita al Acto con motivo del 50° Aniversario del Centro de Promoción Comunitaria Oeste “Enrique Fayad”. Durante la jornada además se realizará el Cierre de Año de la institución. Será este miércoles 22 de noviembre a las 18:30 horas.