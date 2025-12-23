BM – martes 23 de diciembre

DESTACADA MUESTRA DE FIN DE AÑO DE LOS TALLERES DE CULTURA PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS La Dirección Municipal de Cultura fue escenario de la Muestra de Cierre de Año de los Talleres de Piano, Ensamble Musical. Dibujo y Pintura, Acuarela, Fotografía, Cerámica y Folclore Recreativo para adolescentes y adultos. La jornada se caracterizó por la presencia de un muy buen marco de público que asistió a la sede de la avenida General Paz 570 para acompañar a quienes participan durante el año de los diferentes talleres que ofrece Cultura a toda la comunidad. Diez alumnos del taller de piano que orienta el profesor Alejandro Andrade, tocaron diferentes temas y merecieron los aplausos de la gente. Hubo exposición de fotos de alumnos y alumnas del taller que conduce Walter Nicoliello, de Acuarelas que enseña Luis Rizutti, de Dibujo y Pintura del profesor Ignacio Vilela; mientras que, en uno de los patios de la dependencia, los presentes disfrutaron de la exhibición de piezas en cerámica del concurrido taller a cargo de Rocío Arrazubieta, como así también del baile folclórico del grupo qué está bajo la coordinación general de Jonatan Barrios. El cierre del evento fue protagonizado por los alumnos y alumnas del Taller de Ensamble Musical quienes, en el escenario, se destacaron y mostraron todos sus avances con diferentes temas musicales que fueron coronados con los aplausos del público.

CINCUENTA AÑOS, CINCUENTA TEXTOS -Presentación de la antología conformada por obras premiadas del Concurso “Hugo Mario Ianivelli”- Se realizó la presentación de la antología Cincuenta años, cincuenta textos. El acto tuvo lugar en el Salón Rojo de la Municipalidad de Las Flores, donde se congregaron buena parte de los escritores florenses. La secretaria de Educación, Silveria Giménez, fue la encargada de abrir la jornada. Después de referirse a quienes escriben en Las Flores, manifestó que es muy difícil saber, a ciencia cierta, cuál es el número de escritores locales. De ahí que el Concurso Hugo Mario Ianivelli, cuyo cincuentenario celebra la antología publicada, sea el ámbito propicio para que muchos autores se animen a dar a conocer lo que han escrito. A continuación, Axel Díaz Maimone -coordinador del Concurso Nacional de Cuento y Poesía “Adolfo Bioy Casares”- explicó que se hizo una selección de obras premiadas para esta antología, que comprende veinticinco poemas y veinticinco narraciones. Asimismo, contó que durante el trabajo de selección apareció un poema inédito de Ianivelli que ganó el Concurso en 1977, cuando fue jurado María Granata. Finalmente, el intendente Alberto Gelené resaltó el valor de la publicación, comentó su vínculo con varios autores locales y evocó la época en que asistía a su padre en la imprenta familiar, como corrector de pruebas. Una ronda de lecturas fue el cierre perfecto para tan emotiva jornada. Silveria Giménez leyó “La bolsa de papa”, de Hugo Rodríguez; y Axel Díaz Maimone compartió “Réquiem para un solo”, de Hugo Mario Ianivelli. Después, algunos autores compartieron sus textos y otros hicieron comentarios sobre su participación en el Concurso.

CIERRE DE AÑO DEL CENTRO DE PROMOCIÓN COMUNITARIA DE PARDO El Centro de Promoción Comunitaria de Pardo se vistió de colores en una jornada de mucha alegría y emoción en el encuentro de Cierre de Año. Docentes, personal y alumnos junto con el delegado del Paraje, Lisandro Paggi; la directora de Promoción Comunitaria, Silvina Castro; el director de Acción Social, Martín D’ambrosio y coordinadoras, disfrutaron de una hermosa jornada. También acompañaron las familias y los vecinos que se acercaron para compartir todo lo programado para el evento.

FÚTBOL: FELICITACIONES A LOS CLUBES FINALISTAS DEL TORNEO CLAUSURA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca la campaña de los equipos que definieron los Torneos Oficiales Clausura, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. Los resultados registrados en las finales fueron: en Sub 9 y por la Copa de Oro, El Taladro (1) y Juventud Unida (1) igualaron 0 a 0 y compartieron el título; y por la Copa de Plata sucedió lo mismo entre Juventud Deportiva (1) y El Hollín (0), donde este último elenco se impuso 1 a 0, quedando el resultado global 1 a 1. Asimismo, por la Copa de Plata de Sub 11, el partido entre Ferrocarril Roca (1) y Atlético Las Flores (1) culminó 1 a 1, quedándose los dos equipos con el campeonato y en la final de ida de la Copa de Oro, Juventud Deportiva le ganó 3 a 1 a Juventud Unida. En Sub 13, Asociación Juvenil Barrio Traut (2) empató 0 a 0 con Ferrocarril Roca (0) y se adjudicó el certamen; mientras que en Sub 15, El Taladro (1) superó 6 a 0 a Juventud Deportiva (1); y en Sub 17, Juventud Unida (3) se impuso 2 a 0 sobre Juventud Deportiva (0). En Primera División, Ferrocarril Roca (0) derrotó 2 a 0 a Juventud Unida (0); en Reserva, Asociación Juvenil Barrio Traut (2) venció 4 a 2 a Juventud Unida (2); y en Primera División femenina, Juventud Deportiva (0) le ganó 2 a 0 a El Hollín (0).

