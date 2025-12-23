Concejo Deliberante: importante reunión con referentes del sector textil

El pasado lunes 22, en el salón «Dr. Oscar Alende» del Honorable Concejo Deliberante, se llevó a cabo una reunión de Comisión Plenaria, de la cual participaron concejales de todos los bloques junto al secretario de Producción, Ambiente y Turismo, Cristian Chiodini y el Director de Industria y Comercio, Pablo Aranda. Asimismo, estuvieron presentes en representación de las cooperativas textiles Claudio Scalisi, Carlos Bonafina y Susana D’Agosto, capacitadora municipal de la Escuela Textil. El encuentro tuvo como objetivo abordar el expediente del Departamento Ejecutivo N°248, correspondiente al Proyecto de Ordenanza para la regularización de la situación del inmueble destinado al Espacio Textil, y el expediente del Departamento Ejecutivo N°247, referido al Proyecto de Ordenanza para la creación del Programa “Promover Emprendedores”.