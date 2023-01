BM – martes 24 de enero

SE REALIZARÁ UN CAMPEONATO DE BEACH VÓLEY EN EL PARQUE PLAZA MONTERO El sábado 4 y domingo 5 de febrero tendrá lugar en la cancha de beach vóley del Parque Plaza Montero un campeonato exclusivo para las categorías damas y caballeros libres, organizado por la Leonel Vitelli quien pertenece al equipo de trabajo de la Secretaría de Deportes. La actividad se pondrá en marcha a partir de las 10 horas, dividiéndose el certamen en zonas clasificatorias donde además de sus respectivas finales, también habrá encuentros por la tercera y cuarta ubicación. Cabe destacar que los cupos son limitados y el evento genera una interesante expectativa, ya que se espera la participación de importantes duplas zonales y locales. Por informes o inscripción, los interesados deberán comunicarse al 02244-464372 (Leo Vitelli).

EL PAYASO “CATRASKA” LLEGA A CULTURA DE VERANO Este jueves 25 de enero desde las 20.30 horas en el veredón de Plaza Mitre, la Secretaría de Cultura presentará todo el humor y la alegría del Payaso Catraska del Circo El Zopetón. Antes del espectáculo, desde las 20 horas, habrá propuestas artísticas musicales de los Talleres de Cultura, para luego el evento quedar concentrado en la actuación circense. El payaso Catraska mostrará todo su talento y habilidades; riesgo, malabares, equilibrio y números participativos en una interacción con el público que despertará sonrisas. La Secretaría de Cultura invita a toda la comunidad a disfrutar de nueva esta propuesta, enmarcada dentro del programa Cultura de Verano, que se desarrollará cada jueves en todo este tiempo estival.

TRIATLÓN: TRIUNFO DE EMILIANO CIVALE EN GRAL. ALVEAR La Secretaría de Deportes felicita a Emiliano Civale por adjudicarse una nueva edición del triatlón short “Yago González”, que se llevó a cabo pasado domingo en Gral. Alvear teniendo como punto de partida el predio del Natatorio Municipal. El florense compitió en la categoría de 30 a 44 años MTB y empleó 1h11m43seg en recorrer 500 metros de natación, 20 Km. de ciclismo y 5 Km. de pedestrismo, siendo escoltado por Esteban Di Tullio (1h17m). Por otro lado, en la división Ruta los demás atletas de nuestra ciudad clasificaron así: de 40 a 49 años, Raúl Lahitte (1h4m) arribó tercero y Matías Maldonado (1h9m30seg) fue cuarto, mientras que Juan Godoy (1h18m30seg) resultó quinto en la prueba de 50 a 59 años.

CICLISMO: MARTÍN RIVAROLA SE IMPUSO EN TAPALQUÉ El pedalista florense Martín Rivarola ocupó la primera ubicación en la competencia ciclística de la categoría Master “B”, que se desarrolló el domingo 22 de enero en la localidad de Tapalqué. Detrás del Campeón Argentino en persecución individual arribaron: Fabián Contreras, Pablo Contreras (ambos de Ayacucho), José Rivera (25 de Mayo) y Lucas Furio (Azul). La Secretaría de Deportes felicita a Martín por mantenerse en puestos de privilegio y comenzar el año con otra victoria.

BLANSTEIN ENTREGÓ CERTIFICADOS A LOS ASISTENTES DEL CURSO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE COSER El intendente interino Fabián Blanstein participó de la entrega de certificados del Curso de “Mantenimiento, reparación y puesta a punto de máquinas de coser” que fue impulsado en conjunto desde las Secretarías de Desarrollo Productivo y de Educación. De la capacitación participaron 20 alumnos que tuvieron la posibilidad de adquirir conocimientos y conceptos de perfeccionamiento en la materia, lo cual además es fundamental para acompañar al sector textil local, otro de los objetivos primordiales del taller. “Como gestión ponemos lo mejor en beneficio de nuestra gente y esta posibilidad es ejemplo de eso porque se logró una importante combinación entre la capacitación, la producción, la familia y el trabajo”, expresó Blanstein. En este sentido además señaló: “estamos muy contentos de brindar oportunidades que amplíen el potencial como trabajadores, generando más recursos humanos para poder aportar los conocimientos necesarios ante este tipo de requerimientos”. También estuvieron presentes el secretario de Desarrollo Productivo y Sustentable, Cristian Chiodini; el secretario de Educación, Rogelio Diaz y el capacitador Alejandro Carpinetti. Los funcionarios coincidieron en la importancia de poder brindar estos espacios e invertir tiempo en la formación y de poder ofrecer estas posibilidades laborales para la comunidad, iniciativas que seguramente se seguirán realizando para, en esta temática, continuar acompañando a los trabajadores que se desempeñan en esta actividad productiva.

NUEVAS LÍNEAS DE FINANCIAMIENTO ANTE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA POR SEQUÍA La Dirección de Asuntos Agropecuarios informa qué están disponibles cinco nuevas líneas de financiamiento del Ministerio de Desarrollo Agrario y del Banco Provincia destinadas a productoras y productores, ante la declaración de Emergencia Agropecuaria en el Partido de Las Flores. LÍNEAS DEL FONDO AGRARIO. MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Aporte No Reintegrable para la Agricultura Familiar ante Sequía. Destinatarios: Productoras y productores de la Agricultura Familiar de la Provincia de Buenos Aires que acrediten RENAF afectados por eventos climáticos adversos Destino del instrumento: Recomposición de la infraestructura productiva dañada, adquisición de insumos productivos para reiniciar el ciclo de producción, reposición de animales muertos o afectados por inclemencias climáticas extremas. Monto a otorgar: Hasta $130.000 o hasta $200.000 por sequía Más información: gba.gob.ar/desarrollo_agrario/financiamiento/agricultura-familiar FINANCIAMIENTO POR EVENTOS CLIMÁTICOS Destinatarios: productoras y productores agropecuarios afectados por eventos climáticos extremos. Destino del instrumento: reiniciar el ciclo productivo, reparar y/o prevenir daños. Monto a otorgar: hasta $500.000. Plazo: 18 meses con 6 meses de gracia sobre el capital Tasa de interés: 35% Más información: gba.gob.ar/desarrollo_agrario/financiamiento/clima PREVENCION Y MITIGACION DE EMERGENCIAS Destinatarios: Productoras y productores agropecuarios (agrícolas, ganaderos, tamberos, frutícolas, hortícolas y avícolas). Destino del instrumento: adquisición de insumos e infraestructura a los fines de desarrollar resiliencia ante eventos climáticos adversos, previniendo daños derivados de futuras emergencias agropecuarias. Para productores agrícolas de hasta 700 hectáreas: incorporación de cultivos de cobertura, adquisición de semillas, tecnologías para hacer más eficiente el consumo de agua, entre otros (no incluye agroquímicos ni fertilizantes). Para productores ganaderos de hasta 600 cabezas de ganado bovino y tamberos de hasta 600 cabezas de ganado de tambo: inversión en cultivo de forrajeras y pasturas, rollos, fardos, alimento balanceado y todo forraje que permita “complementar” la alimentación del ganado, sombráculos, entre otros Para productores hortícolas, florícolas, frutícolas y avícolas: mejoras de infraestructura predial, adquisición de insumos para la diversión productiva (bioinsumos, semillas y otros). Monto a otorgar: Hasta $3.000.000 Plazo: 24 meses con 6 meses de gracia sobre el capital. Tasa de interés: 35% Más información: gba.gob.ar/desarrollo_agrario/financiamiento/emergencias LÍNEAS DEL BANCO PROVINCIA FINANCIAMIENTO PARA AFECTADOS POR FENOMENOS NATURALES Destinatarios: personas humanas y jurídicas (cartera comercial) que registren el domicilio de su actividad comercial en los partidos damnificados, y que acrediten su situación de damnificados con una constancia emitida por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires. No requiere certificado individual. Destino del instrumento: solventar el costo de reparación de los daños materiales sufridos en los inmuebles, a consecuencia del fenómeno natural (vivienda o comercio), y/o solventar gastos por los daños sufridos en un vehículo de su propiedad, siempre que estos no hayan sido cubiertos por la compañía de seguros. Para personas humanas y/o jurídicas (cartera comercial), que registren el domicilio de su actividad en los partidos damnificados, el destino será la recomposición de capital de trabajo. Monto a otorgar: Personas humanas: hasta $300.000. Personas humanas y/o jurídicas (cartera comercial): hasta $5.000.000. Plazo: 48 meses con un periodo de gracia de 12 meses. Sistema francés y cuotas mensuales. Tasa de interés: Personas humanas: 37% N.A.V. fija. Personas humanas y/o jurídicas (cartera comercial): 39% N.A.V. fija, pudiéndose bonificar 5 ppa a clientes que posean un convenio de pago de haberes activo en el Banco por al menos el 80% de su nómina salarial. Comisión por precancelación para personas humanas: 4% sobre el monto a cancelar. Garantía: a sola firma. Mas información: gba.gob.ar/desarrollo_agrario/financiamiento/fenomenos_naturales_bapro EMERGENCIA POR SEQUÍA Destinatarios: productoras y productores agropecuarios de Municipios con Declaración de Emergencia Agropecuaria del Partido, y Certificado individual. Productores/as Categorizados como Micro, Pequeñas o Medianas Tramo I, cuyos predios se encuentren en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sus explotaciones de hasta 500 hectáreas se encuentren afectadas por sequía (de acuerdo a las actas de CEDABA) y que registren situación ‘normal’ en el sistema financiero. (Exclusiones: clientes alcanzados por la Comunicación “A” 7600 del BCRA.) Destino del instrumento: Incremento y/o recomposición de capital de trabajo, confección y adquisición de reservas forrajeras, y gastos de evolución – administración. Monto a otorgar: hasta $10.000.000 Plazo: 36 meses con un período de gracia de hasta 6 meses para el pago de capital. Préstamo amortizable a interés vencido, con periodicidad de pago mensual, trimestral o semestral, y sistema alemán. Tasa de interés: 47% anual fija. Garantía: a satisfacción del banco, con garantía FOGABA en caso de ser necesario. Vigencia: hasta el 31 de marzo de 2023 Mas información: gba.gob.ar/desarrollo_agrario/financiamiento/sequia_bapro. Por consultas también pueden acercarse a la Dirección de Asuntos Agropecuarios (Av. Manuel Venancio Paz 1114) de lunes a viernes de 7 a 14 horas; o hacerlo mediante whatsapp al 2244-448030.

