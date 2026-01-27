BM – martes 27 de enero

FLORENSES EN LA PRIMERA CONCENTRACIÓN Y PRETEMPORADA DE LA SELECCIÓN DE ATLETISMO FADEPAC La Secretaría de Deportes destaca la participación de los atletas de nuestra ciudad que formaron parte de la primera concentración y pretemporada de la Selección de Atletismo FADEPAC, que se llevó a cabo del 5 al 10 en enero en Lobería. El evento fue protagonizado por 70 chicos de diferentes puntos del país, entre ellos Victoria Castro, Nehuén Santillán, Wenceslao Larramendi, Nadia Capurro, Gonzalo Toledo y Blas Flores, alumnos de la Escuela Municipal de Atletismo Adaptado; además de Valentino Dodaro, Alan Crego y Emiliano Oviedo, del grupo del Centro de Educación Física N° 6, todos a cargo de la profesora Fernanda Negrete, con el acompañamiento de Laura Sanabria (mamá del grupo). Debemos consignar que también formaron parte los atletas que intervinieron en la última edición de los Juegos Paralímpicos París 2024 y Mundial Nueva Delhi 2025. Los entrenamientos, realizados en la pista Municipal de Atletismo y en la playa de Arenas Verdes, incluyeron circuitos de fuerza, coordinación, ejercicios combinados, trabajos técnicos específicos de cada prueba y test evaluativos, entre otras de las actividades. La delegación se alojó en la Escuela Agropecuaria y de esta manera se cumplió el primer encuentro del año, a partir del cual se planifica el entrenamiento de cada atleta con miras a la participación de futuros eventos. La temporada se pondrá en marcha con el Torneo Nacional de Atletismo COPAR, reservado para las categorías promocionales, menores y juveniles, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero en la ciudad de Pergamino.

RECOLECCIÓN NOCTURNA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y LUGARES DE RECEPCIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS Desde el área de Ambiente se recuerda a los vecinos de Las Flores los días y horarios establecidos para la Recolección Domiciliaria de Residuos Sólidos Urbanos. La recolección se realiza a partir de las 20 horas, según el siguiente cronograma:

– Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a la Avenida Rivadavia.

– Martes, jueves y domingos: calles paralelas a la Avenida San Martín.

Se solicita a la comunidad sacar los residuos únicamente el día que corresponde, contribuyendo de esta manera a una ciudad más limpia y organizada. Asimismo, se recuerda a la población los puntos habilitados para la disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), tales como pantallas, teclados, teléfonos y otros dispositivos:

– Centro de Acopio ubicado en el Depósito de la ex fábrica Cattorini (ingreso por Avenida Vidal).

– También se pueden llevar al Taller ALMA, en Sordeaux 467.

Es importante no mezclar este tipo de residuos con los domiciliarios. La correcta disposición de los mismos es una acción fundamental para el cuidado de nuestro ambiente.

