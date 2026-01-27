Templo Parroquial: «No es fácil encontrar un zinguero que trabaje en la altura»

La 91.5 habló este martes con Hugo Grimaux, del Grupo de Restauración de nuestro Templo Parroquial que en 2025 logró avanzar con algunas obras previstas. Sin embargo, el comienzo del nuevo año los encuentra a la búsqueda de un profesional que pueda trabajar en las alturas. «La altura de la iglesia dificulta bastante encontrar un zinguero que pueda realizar su labor en ese lugar», explicó. «Tenemos fe en que podamos seguir con lo proyectado. Por el momento, hay gente de vacaciones o descanso pero pronto estaremos informando bien cómo seguimos. Todo es gracias a la colaboración de la gente porque no hay organismos que otorguen una ayuda económica para lo que se hace en la iglesia. Es más, en esto de la colaboración hasta el Padre Eduardo aporta desde su bolsillo», indicó Grimaux.

