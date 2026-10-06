BM – martes 6 de octubre

NUEVA UBICACIÓN DEL CENTRO DE MONITOREO DE LAS FLORES El intendente Fabián Blanstein recorrió las nuevas instalaciones del Centro de Monitoreo de nuestra ciudad, el cual, luego del cambio de ubicación, ahora se encuentra funcionando en calle Harosteguy N° 257. En dicho espacio, se realizaron importantes obras que permiten adaptar el lugar a las necesidades operativas del Centro cuya coordinación está a cargo de Sergio Menant. Las obras fueron realizadas por administración, con mano de obra municipal – con el apoyo de personal propio del área y también de la Secretaria de Obras Públicas – y bajo supervisión del subsecretario de Gobierno, Dr. Ricardo Spinelli. Asimismo, vale destacar que se han gestionado elementos tecnológicos de importancia que permiten optimizar la operatividad del lugar. Desde el Área Técnica, además, se trabaja en distintos proyectos para ampliar la red interna del sistema, que permita a futuro instalar nuevas cámaras y domos en distintos puntos de la ciudad, sumándose a la infraestructura existente y fortaleciendo el sistema de monitoreo y prevención.

CANOTAJE: BRILLANTE REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA FECHA DEL CAMPEONATO PROVINCIAL DE VELOCIDAD Y REGASTAS PROMOCIONALES EN LAS FLORES La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y diferentes áreas, acompañó a Canotaje Las Flores en la organización de la segunda fecha del Campeonato Provincial de Velocidad, Regatas Promocionales, de Pista y Paracanotaje que se disputó el sábado 3 y domingo 4 de octubre en la Laguna Difunto Manuel del Parque Plaza Montero. Este importante evento, que fiscalizó la Federación Bonaerense de Canoas y Kayaks (Fe.Bo.Ca.K.), contó con la presencia del intendente Fabián Blanstein; el secretario de Deportes, Favio Folini; el director de Deportes Social, Sebastián Pereyra; y el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Muñiz, entre otras autoridades, quienes apreciaron el gran espectáculo que brindaron los números palistas que nos visitaron y los dueños de casa. Fueron dos intensas jornadas, donde se desarrollaron regatas de K1, K2, K4, C1 y C2, sobre distancias de 200 y 500 metros, en un clima de total compañerismo y sana competencia. Por otro lado, la entidad local que preside el Olímpico Juan Ignacio Cáceres, estuvo en todos los detalles para que sea un éxito, coordinando prolijamente cada prueba y también para que se sientan cómodas las personas que arribaron de otras localidades, que a su vez generaron un movimiento importante en la ciudad.

UNA ACCIÓN COMUNITARIA QUE FORTALECE EL CUIDADO DE LA AMBULANCIA EN PARDO Desde la Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Salud, queremos expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la construcción del techo destinado a resguardar la ambulancia mediante la cual se presta servicio en la localidad de Pardo. Esta acción, fruto de la solidaridad, el compromiso y la articulación comunitaria, permite proteger y conservar en mejores condiciones un recurso fundamental para la atención y el traslado de vecinos y vecinas de Pardo y de la zona rural. Nuestro agradecimiento a todas las personas que participaron del proceso y especialmente a Oscar Dacosta, Gustavo Montoya, Ricardo Maciel, Alfredo Valeante, Nélida Bianchini, Domingo Tancredi, familia Elissetche, Vanina Pardo, Stella y Guillermo Sorrentino, quienes, desde distintos aportes, hicieron posible concretar esta iniciativa. También queremos destacar y agradecer especialmente a todo el equipo que representa al CAPS Pardo en el Torneo de Fútbol Agrario, cuya participación y compromiso contribuyeron a impulsar esta acción comunitaria. Asimismo, hacemos una mención especial a la enfermera María Celeste Ramos y al chofer de la ambulancia, José Dahn, quienes conforman el equipo de salud de la unidad móvil y han acompañado activamente todo el proceso de desarrollo y concreción de esta iniciativa. Cuando la comunidad se organiza y trabaja junto al Municipio, se construyen soluciones que permanecen y que fortalecen nuestro sistema de salud. Desde la Municipalidad de Las Flores agradecemos profundamente este gesto de compromiso con Pardo, con la salud y con toda la comunidad.

SE CONSTRUYE UN ESPACIO FÍSICO EXCLUSIVO PARA CÁMARAS GESELL EN LA COMISARÍA DE LA MUJER Y LA FAMILIA Se construye un nuevo espacio destinado al funcionamiento de las Cámaras Gesell en la Comisaría de la Mujer y la Familia de nuestra ciudad. En este marco, el intendente Fabián Blanstein, acompañado por el subsecretario de Gobierno, Ricardo Spinelli, y el director general de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo, visitó el lugar y, junto a la jefa de la dependencia, Of. Ppal. Vanina Cotelo, y demás personal, observaron el sector donde se realizan las obras. Desde el año 2021, en las instalaciones de dicha Comisaría se realizan, a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, Cámaras Gesell y pericias psicológicas. Ante la necesidad de contar con un espacio exclusivo para los profesionales y para los entrevistados, comenzó a gestionarse ante el Municipio la ampliación de la dependencia, cuyos trabajos están próximos a su finalización. Es importante señalar que en las Cámaras Gesell se recepcionan entrevistas y/o testimonios a niños, niñas y adolescentes, teniendo como objetivo fundamental evitar la revictimización e impedir que la persona víctima tenga que declarar múltiples veces.

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