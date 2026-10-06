Estación Policía Comunal adhiere a la campaña «Octubre, Mes Rosa»

En el mes de la prevención del Cáncer de Mama, el arco de ingreso a la sede ubicada en Moreno y Harosteguy, luce un lazo de color rosa, símbolo de la lucha contra la enfermedad. «Concientizar es cuidar, prevenir es amarnos.

En este mes renovamos nuestro compromiso con la prevención, el acompañamiento y la detección temprana del cáncer de mama», indica la nota llegada a nuestra redacción. Lalcec Las Flores sigue invitando a comerciantes a vestir sus vidrieras como años anteriores y a toda la población en general para colocar un detalle rosa en el frente de sus casas. También a los profesionales de salud en los lugares donde atiendan y a todos los que deseen sumar.

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