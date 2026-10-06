El IPS advierte sobre una nueva modalidad de estafa

El Instituto Previsión Social (IPS) junto al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), advierten a las personas jubiladas y pensionadas de la provincia de Buenos Aires, sobre otra modalidad de estafa que utiliza de manera fraudulenta el nombre de ambos organismos para ofrecer supuestos premios y obsequios, por el solo hecho de ser jubilado o jubilada. A partir de denuncias recibidas, se detectó una maniobra engañosa en la que personas que se hacen pasar por empleados del IPS o de IOMA se comunican con jubiladas y jubilados para informarles que han sido beneficiarios de un supuesto premio o regalo. De esta manera buscan generar confianza y obtener datos personales, bancarios o códigos de seguridad que luego pueden ser utilizados para concretar una estafa. NI EL IPS NI IOMA LLAMAN A SUS BENEFICIARIOS. POR ENDE, NO OTORGAN REGALOS O CUALQUIER OTRO TIPO DE BENEFICIO TELEFÓNICAMENTE POR EL SOLO HECHO DE SER JUBILADO O JUBILADA. Por este motivo, ante llamadas, mensajes de whatsapp, redes sociales o mail dudosos, se recomienda no brindar información personal, datos bancarios, claves, códigos de seguridad, ni realizar transferencias o pagos.

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