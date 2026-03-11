BM – miércoles 11 de marzo

EL INTENDENTE FABIÁN BLANSTEIN BRINDÓ EL DISCURSO ANUAL E INAUGURÓ EL PERIODO ORDINARIO DEL CONCEJO DELIBERANTE Tal como se establece normativamente, el intendente Fabián Blanstein brindó su discurso anual en marco de la inauguración del Periodo 2026 de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Las Flores. Tras el izamiento de la Enseña Nacional, momento que compartió junto al intendente en uso de licencia, Alberto Gelené, el jefe comunal repasó todo lo ejecutado en el último año mediante cada una de las secretarías y áreas de gestión, enfatizando en que todo se desarrolla en marco de un difícil contexto económico y social, con un escenario complejo que atraviesa a los distintos sectores de la ciudadanía y en particular al gobierno municipal que se desarrolla con un “presupuesto técnico de supervivencia” en base a una emergencia económica declarada en el distrito. Destacó la importancia del desempeño diario de los trabajadores municipales que son los que permiten mantener la prestación de servicios en beneficio de la ciudad que es de todos; e instó a los vecinos a colaborar en acciones de responsabilidad civil que, junto al compromiso del equipo de gobierno, conllevará a alcanzar los objetivos que se han planteado para esta etapa. Acompañado por el presidente del cuerpo legislativo, Fernando Muñiz; la secretaria Alejandra Vazzano; los ediles de los distintos bloques; y con la presencia de funcionarios del gabinete municipal; representantes de instituciones; vecinos y demás miembros de la comunidad, el intendente Blanstein detalló todas y cada una de las acciones y proyecciones. Esto en marco de este año tan especial para los florenses, al cumplirse el 170° aniversario de la ciudad y recordando además que se cumplen 50 años del Golpe de Estado, fecha que nos invita a reflexionar y reivindicar la defensa de nuestra democracia.

EL CORO SE PRESENTÓ EN EL HOGAR DE LA TERCERA EDAD “AÑOS DE REENCUENTRO” El Coro Polifónico Municipal de Las Flores, que dirige el profesor Miguel Ángel Polito, realizó su primera actividad del año en el Hogar “Años de reencuentro”, un sitio de la tercera edad ubicado en la intersección de Av. Pte. Perón y Caseros. Fue un cálido y emotivo momento junto a los adultos mayores y todos los que compartieron la jornada de domingo con música coral y buena compañía.

EL ÁREA DE JUVENTUDES INVITA A PARTICIPAR DE UN TORNEO DE BEACH VÓLEY MIXTO El Área de Juventudes de la Municipalidad de Las Flores invita a jóvenes de la ciudad a participar de un Torneo de Beach Vóley Mixto que se realizará el próximo sábado 21 de marzo en el Parque Plaza Montero. La propuesta busca generar un espacio de encuentro, recreación y deporte al aire libre, promoviendo la participación juvenil y el disfrute de los espacios públicos de la ciudad. La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el 15 de marzo. Quienes deseen participar podrán anotarse enviando un mensaje a través del Instagram del área: @juventudeslasflores. Para más información, comunicarse a través de las redes sociales de Juventudes.

NUEVA DIRECCIÓN DE LA OFICINA DE LA OMIC (DEFENSA DEL CONSUMIDOR) Se recuerda a la comunidad que la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) trasladó su sede y actualmente funciona en Av. San Martín Nº 480. Se solicita tener en cuenta esta nueva dirección para realizar consultas, asesoramientos o trámites vinculados a Defensa del Consumidor.

