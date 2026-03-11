12 de marzo de 2026

«Petroca 81» podría volver a las pistas en 2026

14 horas atrás Fm Alpha

El vehículo eléctrico diseñado íntegramente en la Escuela Técnica Nro. 1 de Las Flores y que el año pasado participó por primera vez del Desafío ECO en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) podría regresar a dicha competencia en 2026. «Restan algunos detalles pero es posible que se concrete. Este año tendríamos también la colaboración de los alumnos de 4 y 5to. año», confirmó a FM Alpha la Prof. Lucrecia Laguzzi, directora del establecimiento. Fue en el marco del recibimiento a los alumnos de la Promo 2026 que tuvo lugar el día martes por la mañana luego del UPD. Precisamente, con respecto a dicha celebración, la máxima autoridad educativa de la ETI sostuvo que «siempre es un momento de emoción y alegría recibir a nuestros futuros egresados. Sabemos que tuvieron un muy buen comportamiento durante los festejos en la Plaza Mitre y luego aquí en nuestra querida escuela donde les ofrecimos un rico desayuno para luego liberarlos y que regresen a sus hogares a descansar hasta el día siguiente que comenzó el dictado de clases».

