Carrusel de anuncios en la apertura de sesiones ordinarias por parte del intendente Blanstein

Con la presencia del intendente en uso de licencia Alberto Gelene y ahora director de Recursos Hídricos de la Provincia, el Pte. del HCD Prof. Fernando Muñiz, la secretaria Alejandra Vazzano, concejales de todas las bancas y público en general, dio inicio a la sesión especial del lanzamiento de las sesiones ordinarias para el periodo 2026, discurso que duró alrededor de 100 minutos.

Reflexionamos algunos párrafos de Blanstein de la sesión especial; El intendente interino puso especial énfasis en un par de temas que al Ing. Gelene se les escapó de las manos, ejemplo “el ahorro en distintas áreas, Blanstein expresó abiertamente un ahorro en todas sus secretarias y direcciones…donde aprovechó criticar las políticas económicas del Pte. Milei, expresando la emergencia que llamó “presupuesto técnico de supervivencia”, todo, en base a una emergencia económica declarada en el distrito.

Como medio nos da la sensación de que, en cada discurso por parte de la oposición, la crítica es una muletilla que utilizan los oradores, si no se critica al opositor, es como que, si faltara algo, reflexión que cabe para ambas partes.

Blanstein también puso en relieve dos cuestiones que indujeron al electorado en las elecciones del año pasado y que desde FM ALPHA abordamos. El caso del reclamo de los productores agropecuarios por los caminos rurales, donde el ejecutivo se recostó por el lado de la intensa lluvia, aunque poco distinguieron que los caminos estaban mas abajo que los campos, anoche prometió alteos en distintos caminos del partidos…Imploró que ahora está vigente por ordenanza la participación pública privada para el mantenimiento de la red vial, ya que muchas veces el estado no puede llegar por rotura de máquinas etc, ahora esta ordenanza tiene ese sentido y para que los productores puedan utilizarla. Dijo.

Por otro lado, el tema de la planta de reciclado de residuos, apartándose de las históricas expresiones del Int. Gelené cuando mostraba una planta ejemplo. Blanstein dijo que fue al segundo día de asumir como intendente, se paró sobre la montaña de basura y dijo que esto no podía seguir así…! con respecto a esto, remarcó el convenio con el CEAMSE como un inicio a la solución de un tema grave, ciudad limpia, ciudad en orden…buscó el compromiso ciudadano…volver a la separación de residuos en origen, que el cuidado del medio ambiente es central para el cuidado de la comunidad, nos debemos una ciudad limpia y ordenada para presentarle al turismo, porque hay que cuidarlo… decía. Gracias a la aprobación de HCD el convenio con el CEAMSE logramos una solución al rechazo al tratamiento de los residuos sólidos urbanos para su disposición final, retiraremos entre 80 y 100 toneladas de basura semanalmente, recuperando la sanidad ambiental y de la planta como estación de transferencia y reciclaje. Este es un esfuerzo sin generar ninguna tasa municipal, si no optimizando los recursos del municipio, tratando de solucionar aumentando el porcentaje de cobrabilidad como el ABL. Remarcando que “acá no hay ningún negocio extraño para nadie…”

Habló de los próximos entubamientos en distintos sectores, canal 17 de octubre e Av. Eva Perón e Av. Independencia, realización de cloacas en B. Traut, infraestructura para el barrio La Blanca, apertura de calles del sector industrial, desagües fluviales en barrio La Esperanza, automatización de la planta de hormigón, entubamiento también de la Av. Sarmiento entre San Jorge y Av. C. Marqués, entubamiento de la calle Harosteguy, entre Almada e Independencia, (promesa política desde el 2003), entubamiento de la Av. Gral Paz e Almada e Independencia. Afirmaba. Aunque el plan no contempla el entubamiento de Av. Rivadavia hasta Islas Malvinas. Por otro lado, agrego de generar una cuadrilla para soluciones espontaneas ya, y de reclamos menores.

También, recorrió en un aceptable conocimiento de distintas áreas, y decimos aceptable porque poco se refirió al corralón municipal donde siempre ha sido una brasa caliente para cualquier intendente. Sí profundizó tocando las áreas que ha pasado en su historial como político; deportes, desarrollo humano, concejal.

Al inicio y al final saludó a los trabajadores municipales, diciendo que el aumento otorgado ha superado la inflación, aunque a nuestro entender, los sueldos son tan bajos, que por más que se aumenten más que la inflación, no alcanza a ser aceptable.

Blanstein también se refirió el nuevo código de planeamiento urbano que hay que actualizar, entendiendo que ya el partido no es el mismo, se necesita hacer una reforma para el crecimiento ordenado y planificado, entre ellas una banda de servicios entre ruta 3 y ruta 91, también se plantea una zona turística cercano a la laguna, también se refirió a fomentar distintos parajes de la zona. Decía.

