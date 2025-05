BM – miércoles 14 de mayo

EL INTENDENTE GELENÉ FIRMÓ UN CONVENIO PARA NUEVOS CRÉDITOS CON TASAS SUBSIDIADAS PARA EMPRENDEDORES El intendente Alberto Gelené firmó junto al gobernador Axel Kicillof el convenio para brindar líneas de financiamiento accesible para emprendedores, productores, comerciantes y nuevos proyectos. Se trata de la línea “Convenios Municipales” de Provincia Microcréditos y está orientada a apoyar a trabajadores independientes mediante créditos para capital de trabajo que ascienden hasta los 50 salarios mínimos vitales y móviles (equivalente a más de $15.410.000). Estos créditos además cuentan con tasas de interés subsidiadas por el Municipio entre 13 y 15 puntos. En el acto estuvieron presentes otros jefes comunales que también adhirieron al programa; el presidente de Provincia Microcréditos, Alejandro Formento; y demás funcionarios del gabinete provincial.

ANMAT PROHIBIÓ EL USO DE PRODUCTOS DEL LABORATORIO HLB PHARMA Por Disposición N° 3158/25 publicada el 13 de mayo en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la distribución, comercialización y uso de todos los productos registrados a nombre de la firma HLB PHARMA GROUP S.A., que pudieren encontrarse en circulación en todo el territorio de la República Argentina, por graves irregularidades en los procesos de producción. En lo que va del año, ANMAT dispuso múltiples medidas contra el laboratorio HLB Pharma por situaciones críticas que comprometieron la seguridad de los productos y usuarios, lo que llevó a la adopción de esta decisión. Es fundamental destacar que el artículo 2° de la Disposición mencionada prohíbe el uso de todos los productos de la firma HLB PHARMA, tanto en el ámbito hospitalario como en el particular, abarcando así a instituciones y a usuarios individuales, a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Por ello, se solicita a todas las instituciones, profesionales de la salud y establecimientos que verifiquen sus existencias y se abstengan de utilizar, comercializar o distribuir cualquier producto de esta firma, debiéndose disponer de los mismos de conformidad con lo dispuesto por las normas en la materia.

LAS FLORES VÓLEY EN LA LIGA BELGRANENSE La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deportes y Cultura, hace mención a la participación de los elencos femeninos Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 18 de Las Flores Vóley en la Liga Belgranense. El sábado 10 mayo y en el marco de la 5ª fecha, los conjuntos de las categorías Sub 12 y Sub 14 se impusieron en calidad de visitantes ante Pila, y de esta manera sumaron importantes puntos en la tabla de posiciones. Debemos consignar que los planteles son dirigidos por los profesores María José Inchauspe, Chiara Vitelli, Emiliano Paz y Gastón Isasmendiz.

PALISTAS DE CANOTAJE LAS FLORES EN EL CAMPEOANTO ARGENTINO Y SELECTIVO NACIONAL, Y EN EL PROVINCIAL DE MARATÓN La Secretaría de Deportes y Cultura destaca la participación de Canotaje Las Flores en el Campeonato Argentino de Velocidad 2025 y Selectivo Nacional, que se disputó en Colón, con la organización de la Federación Argentina de Canotaje. Intervinieron más de 400 palistas de todo el país, donde nuestro representantes consiguieron importante resultados, estando a la altura de deportistas con roce internacional. Debemos consignar que compitieron integrantes del equipo nacional, entre ellos el olímpico Agustín Vernice (Olavarría), con quien tuvo que medir fuerzas nuestro referente local, Juan Ignacio Cáceres. Mientras que entre las damas estuvo la olímpica Brenda Rojas y en paracanotaje el olímpico, Ariel Atamañuk y Andrea Bracamonte. En la oportunidad, los florenses estuvimos representados por Guillermo Supatto, Francisca Abrego, Ana Paula Torres Díaz (menores), Lucia Monfort, Ana Paula Poblete Rojas (cadetas) y Jacinto Torres (junior). Por otro lado, 250 palistas compitieron en la tercera fecha del campeonato provincial de Maratón que se realizó en Escobar, con la organización de la Federación Bonaerense de Canoas y Kayak (FE.BO.CA.K.).

En Preinfantil: Tiziano Sosa (7° en K1; 4° en 4,30 m. y 3° en K2 con Agustín Beri de Avellaneda).

Infantil: Mikeas Maciel (26° en 4,30 m.).

Senior: Malcom Maciel (1° en 4,30 m.)

Master “A”: 1°) Diego Lucha y 2°) Roberto Sosa (4,30 m.). Damas: 1°) Ariadna González (4,30 m.).

Master “G”: 1°) Ricardo “Piojo” Carpinetti (4,30 m.)

K2 libre mixto “A”: 1°) Juan Ignacio Cáceres y Ángeles Crinigan (Club Náutico El Timón).

K2 libre mixto “B”: 1°) Aldana Canteli y Lucas Pisano; y 2°) Ariadna González y Diego Lucha.

Canoa Integrada: 1°) Agustín Montalbetti.

Senior K2 (24 Km.): 1°) Iván Díaz y Juan Ignacio Cáceres.

Travesía doble mixto: 2°) Aldana Canteli y Lucas Pisano.

La próxima competencia -primera fecha del campeonato provincial de medio fondo-, se llevará a cabo los días 7 y 8 de junio en La Plata, organizada por el Club Regatas La Plata.

En este caso están previstas pruebas de 5 Km. y regatas promocionales de 1.000 a 4.000 metros.

