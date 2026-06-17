BM – miércoles 17 de junio

EL MUNICIPIO ACOMPAÑÓ A LA FUNDACIÓN “OSVALDO CATTORINI” EN LA ENTREGA DE BECAS A ALUMNOS DE SECUNDARIO El intendente Fabián Blanstein, junto a la secretaria de Educación y Cultura, Silveria Giménez, acompañaron la entrega anual de becas de la Fundación Becaria de Las Flores “Osvaldo Cattorini”; destinadas a estudiantes de nivel secundario de Las Flores. La Municipalidad de Las Flores, junto a fundaciones, instituciones, empresas y familias, realizan un aporte económico para que jóvenes de nuestra comunidad puedan culminar sus estudios obligatorios y construir su proyecto de vida.

INMERSIÓN DIGITAL: UN TALLER QUE POTENCIA TUS CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS Punto Digital abre la inscripción para todo aquel que desee aumentar sus conocimientos y habilidades en el uso de la PC y el celular. El taller se dictará una vez por semana, los días jueves de 10 a 11 horas, iniciando el jueves 18 de junio, en la sede de Punto Digital (Alem y Gral.Paz, subsuelo). En las clases se trabajarán distintas herramientas, entre ellas Correo Electrónico de Gmail, WhatsApp Web, aplicaciones digitales en el celular y más buscando de esta manera, generar mayor independencia en el uso cotidiano de estas tecnologías. Los interesados pueden inscribirse desde el siguiente link: https://forms.gle/McYJuGndiFPHAiRk9 o al whatsapp 2244-463244 o también acercándose a Punto Digital de 8 a 15 horas.

PRESENTACIÓN DE “APARCEROS”, UN DISCO DE JORGE BARBERINI Y PABLO SOLO DÍAZ Este viernes 19 de junio a las 20 horas en el Salón Rojo se presentará el disco «Aparceros» de Pablo Solo Díaz y Jorge Barberini. También se proyectarán los videos que acompañan el disco y actuarán en vivo Pablo Solo Díaz y Jorge Barberini, junto a Marcelo Juliani, Julieta Banach y Lalo Palavecino. De Boerr a Gorchs, dos aparceros se encuentran en la pampa bonaerense en una travesía de a caballo como lo han hecho toda su vida.

LAS FLORES SERÁ SEDE DE LA 7ª EXPO NACIONAL DE AVES DE RAZA Esta mañana se realizó en el Salón Rojo Municipal la presentación de la 7ª Exposición Nacional de Aves de Raza que, con la organización por la Comisión Avícola del Sur del Salado – entidad integrada por las localidades de Rauch, Las Flores y Ayacucho -, este año tendrá lugar en nuestra ciudad. La actividad contó con la presencia de autoridades de los tres municipios; representantes de las Sociedades Rurales de cada una de las localidades que conforman la comisión organizadora y las embajadoras de la Fiesta Nacional del Ave de Raza, quienes acompañaron el lanzamiento de una nueva edición de este importante evento regional. Durante la conferencia, el presidente de la Comisión Avícola del Sur del Salado, Néstor Ferreyra; el intendente de Las Flores, Fabián Blanstein; el director de Desarrollo Agropecuario, Damián Dulau; y el primer vocal de la Comisión, Jorge Petraigne, brindaron detalles sobre la organización de la muestra, destacando el crecimiento que ha tenido el evento a lo largo de sus ediciones y el trabajo conjunto entre instituciones, productores y municipios para fortalecer la actividad avícola en la región. En ese marco, el intendente Blanstein agradeció el acompañamiento de los municipios de las tres ciudades y de todas las personas e instituciones que colaboran para hacer posible una nueva edición de la Expo. La 7ª Expo de Aves de Raza se desarrollará del 1° al 5 de julio en el predio de la Sociedad Rural de Las Flores, con entrada libre y gratuita. Durante las jornadas, criadores y expositores compartirán ejemplares de distintas razas, consolidando un espacio de encuentro, intercambio de experiencias y promoción de la actividad avícola. Los organizadores invitaron a toda la comunidad a acercarse y disfrutar de esta propuesta que combina producción, tradición y actividades para toda la familia.

PAGO DE AGUINALDO Se informa que desde el Departamento Ejecutivo se ha tomado la determinación de abonar el próximo aguinaldo junto a los salarios correspondientes al mes de junio. Ambos conceptos serán acreditados el último día hábil del mes. Desde la gestión municipal se continúa trabajando con el compromiso de sostener una administración responsable y ordenada de los recursos municipales y el acompañamiento permanente a quienes diariamente desempeñan sus tareas al servicio de la comunidad.

PADEL: SANTINO PROPATO SAN MARTÍN SUBCAMPEÓN EN LA CUARTA ETAPA DE LIGA ARGENTINA DE MENORES La Secretaría de Deportes destaca el subcampeonato obtenido por Santino Propato San Martín en la cuarta fecha de la Liga Argentina de Menores de Padel, que se llevó a cabo el fin de semana en Catamarca con la organización de APA (Asociación Padel Argentino). El florense y Facundo Guerrero (Córdoba) dejaron una muy buena imagen avanzando hasta la final de la categoría Sub 18, donde perdieron con tres sets frente a Foglia y Pucheta (pareja N°1 del certamen), luego de un trámite intenso y equilibrado, que consagró a la dupla entrerriana. A pesar de la derrota, Santino continúa siendo protagonista en el circuito nacional juvenil. Por otro lado, Fiorella Propato San Martín y Francesca Floriani (Quines, San Luis), que venían de adjudicarse las tres primeras etapas, perdieron en la fase semifinal 6/3 y 6/3 ante las cordobesas Vilches y D’Angelo, y de esta manera no alcanzaron una final de menores por primera vez en cinco años. Con respecto a Fiorella, debemos consignar que días pasados recibió el premio “Islas Malvinas”, distinción que otorga la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en fechas cercanas al 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, en reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y representación de la Argentina en el ámbito internacional. Entre las autoridades que hicieron entrega del presente, estuvo su tía y diputada nacional Agustina Propato. Continuando con la participación de nuestros representantes, Ayrton Rechuze y Teo Amui Ozcoidi (Pilar) fueron derrotados 6/4 y 7/6 en la división Sub 12; y en Sub 16, Nehuén Giacoia Puente y González (Cañuelas), no superaron la primera ronda.

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