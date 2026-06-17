17 de junio de 2026

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Del 1 al 5 de Julio llega la séptima Exposición Nacional de Aves, Conejos y Afines.

6 horas atrás Fm Alpha

Del 1 al 5 de Julio en el predio de la Sociedad Rural de Las Flores, Llega la Séptima exposición nacional de aves, conejos y afines.

En Ruta prov.  30 y Pte. Perón de 8 a 18hs. Con entrada libre y gratuita,

aves estándar, clase pequeña, conejos y afines.

Mas de 80 criadores de 7 provincias exhibirán más de 90 razas de gallinas y variedades de color.

También, artesanos, emprendedores, instituciones y shows musicales le darán el gran marco a la exposición más grande del país, servicio de cantina y parrilla. Organiza Comisión Avícola del Sur del Salado.

Remata Sáez Valiente y Bulrich y cia. Sábado 4 a las 14 hs. domingo 5 a partir de las 10 hs. A martillo corrido, no se suspende por lluvia.

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