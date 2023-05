BM – miércoles 17 de mayo

CONCURSO STOP ITS 2023: CERRÓ LA PRIMERA FASE DE ACTIVIDADES CON DIVERSIDAD DE ACCIONES El Concurso STOP ITS (paremos las infecciones de transmisión sexual), impulsado por la Secretaría de Salud Pública – con el acompañamiento de otras instituciones -, se ha convertido en una gran estrategia sanitaria para generar concientización identificando posibles conductas de riesgo y su adecuado abordaje según edad, sexo, pautas culturales, religiosas, etc. También para formar adolescentes con responsabilidad, experiencia y sensibilidad ante la problemática, con espíritu crítico a partir del conocimiento, desarrollando actitudes y aptitudes para el autocuidado.

La Edición 2023 está resultando nuevamente un éxito: hay 16 equipos participando y la semana pasada cerró la primera fase de actividades con un despliegue impresionante de acciones, con una originalidad y creatividad que renovaron lo hecho el año pasado. Un desfile similar a uno de modas, pero con los microorganismos ocupando la pasarela; obras de teatro que reversionan clásicos; la Abuelita de Caperucita se contagió HPV; kermesses, charlas, talleres, pasacalles, elaboración de estadísticas; también proyección de videos de elaboración propia; redes sociales con muchísimas publicaciones con información confiable y con rigor científico, son sólo algunas de las iniciativas que impulsan los jóvenes acompañados por sus profesores de Salud y Adolescencia y otras materias que también se comprometen, entendiendo que la ESI (Educación Sexual Integral) es transversal.

LLEGA UNA NUEVA EDICIÓN DE “UNA NOCHE EN LOS MUSEOS” Las Flores participará de la nueva edición de “Una Noche en los Museos”, una iniciativa impulsada por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Se trata de un evento que se desarrollará simultáneamente en museos de 60 municipios del territorio bonaerense.

La nueva entrega será este sábado 20 de mayo, con entrada libre y gratuita en cada una de las propuestas.

MUSEO DE CIENCIAS NATURALES “FLORENTINO AMEGHINO” – Av. Gral. Paz 570: Recorrida por el Museo de 18 a 22 horas.

MUSEO HISTÓRICO ALFREDO ALMADA – Av. Gral. Paz 570: 18 a 22 horas. Recorrido guiado por la nueva propuesta museográfica + actividades para infancias.

MUSEO BIOY CASARES – En la Estación de Ferrocarril de Pardo, a las 18.30 hs.: Celebración 20 años del Museo con: Inauguración de la exposición colectiva Escrito en Pardo, donde podrán observarse textos de distintos autores. Presentación de la última novela de Jorge Torres Zavaleta, y una disertación sobre el Quijote, a cargo de Dante Flores.

MUSEO RANCHO – Caseros 577. 15 horas – Apertura y recorrido por el Museo y el patio. 16 horas: Muestra del Taller de Canto a cargo del Centro de Jubilados “Canturreando”. Inauguración de Biblioteca al paso.

ESPACIO PARA LA MEMORIA Y LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS FLORES – Avellaneda 705: Recorridos guiados por el Ex CCD – Brigada de Investigaciones de Las Flores + Taller de bordado por la Memoria. 18 a 20 horas.

ARCHIVO HISTÓRICO “NORA GENARO” – Av. Gral. Paz 570: sumergirse en la historia. Muestra de fondos documentales y fotográficos. 18 a 22 horas.

LA FRATERNIDAD – Alem y Sarmiento: Escuela Carlos Echague (1908 – Primera de nuestro país). 18 a 22 horas.

MAPA ESPACIO DE ARTE – Av. Rivadavia 489: 19 a 22 hs. Recorrido guiado por la Exposición Aislar para Ver de María José Campos. 20 hs. Conversatorio de Fernanda Piamonti y María José Campos.

ASOCIACIÓN BOMBEROS VOLUNTARIOS – Pueyrredón 543: Recorrido por el cuartel, camiones, ropería, sala de instrucción y distintos materiales que se utilizan en la actividad de la institución. 18 a 21.30 horas.

LA VIGÜELA – Av. Gral. Paz 318: Espacio de exposición de objetos musicales y de trabajo con la música. 21.30 a 23 hs.

CORO POLIFÓNICO – Secretaría de Cultura, Sala “Hugo Mario Ianivelli” en Av. Gral. Paz 570. Ensayo abierto al público. 19 a 21 horas.

BIBLIOTECA POPULAR 25 DE MAYO – Av. Rivadavia 325. La entidad abre sus puertas para recorrer las instalaciones, desde la sala infantil hasta los salones de talleres y disfrutar del placer de leer en la sala de lectura. 18 a 22 horas.

EL BIGUÁ. PARADOR Y ALMACÉN FLORENSE – Parque Plaza Montero: 18 a 20 hs. Visitar el lugar que se ha constituido en un emblema de la ciudad y punto destacado para los visitantes. Conocer la diversidad de emprendedores y los productos elaborados por manos florenses. Trabajo, producción y desarrollo local. Exposición fotográfica de Eduardo Dubor. Servicio gastronómico a partir de las 20.30hs.

CONTINÚA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA EL TALLER DE FOTOGRAFÍA DE LA DIRECCIÓN DE ADULTOS MAYORES La Dirección de Adultos Mayores y Tercera Edad, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Humano, comunica que permanece abierta la inscripción para el Taller de Fotografía que se dicta durante este año desde el área. En marco de las primeras clases ya realizadas junto al profesor Oscar Ciavatta, los alumnos llevaron a cabo trabajos en distintos puntos de la ciudad y se continúa con el desarrollo de las acciones abordando distintas temáticas y técnicas. Los interesados pueden anotarse en la Dirección, Av. Gral. Paz 324, de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

