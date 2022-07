BM – miércoles 20 de julio

EL GOBIERNO MUNICIPAL ENTREGÓ NUEVOS APORTES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS El intendente interino Fabián Blanstein, acompañado por el secretario de Educación, Rogelio Díaz, y el asesor en Políticas Públicas, Emil Gelené, hizo entrega de nuevos aportes para las Asociaciones Cooperadoras de las Escuelas Primaria Nº 2 y Secundaria Nº 3. “Acompañar desde el gobierno municipal a las comunidades educativas es una acción permanente que contribuye a mejorar la educación en nuestro distrito”, expresó Blanstein. Estuvieron presentes Soledad Basualdo, Tesorera de la Cooperadora de la E.P. 2 y la Directora Marcela Ferrari; y el Profesor Marcelo Peralta, Director de la Secundaria 3. Los directivos destacaron el vínculo permanente con el municipio y el apoyo ante las inquietudes y necesidades que suelen surgir en el ámbito educativo.

ENTREGA DE DESFIBRILADOR Y CAPACITACIÓN EN RCP EN EL TRIGO La Secretaría de Salud Pública comunica que mañana jueves 21 en El Trigo se hará entrega de un Desfibrilador Externo Automático (DEA). Además, a las 10 horas en el Club Sociedad de Fomento del paraje rural se realizará una capacitación en maniobras de RCP (Reanimación Cardiopulmonar), Heimlich y utilización del DEA dirigida a la comunidad de El Trigo.

CULTURA EN VACACIONES: ACTIVIDADES DE ESTE MIÉRCOLES 20 Hoy a partir de las 16 horas, en la Sala “Hugo Mario Ianivelli” de la Secretaría de Cultura – Av. Gral. Paz 570 – y con entrada gratuita, se desarrollarán diferentes actividades enmarcadas dentro de las propuestas programadas para que los y las florenses puedan disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad. Un concierto del Taller de Ensamble Musical que conduce Barbie Pascual al que se le sumará el Taller de Piano que dirige el profesor Alejandro Andrade, serán las actividades que se complementarán con la Exposición del Taller de Arte para Niños y Niñas a cargo de Paloma Calabria. También se podrán recorrer el Museo de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino” y el Museo Histórico «Alfredo R. Almada». A las actividades de esta tarde, se le añadirán diariamente todas las demás que la Secretaría de Cultura ha programado hasta el 31 de julio inclusive.

PADEL: DESTACADA PARTICIPACIÓN EN EL PROVINCIAL DE MENORES Siete jugadores de nuestra ciudad tuvieron un muy buen desempeño en el torneo provincial de padel de menores, que se desarrolló el pasado fin de semana en Tandil donde los florenses estuvieron a la altura de las circunstancias, demostrando un notable avance. En cuanto a resultados, debemos consignar que Valentino De Benedetto y Lucho Bordón (Tandil) obtuvieron el subcampeonato en la división Sub 16 tercera, ocupando la misma ubicación Bruno Cabral y Guido Mundet (Sub 14 séptima), y Francisco Brahín con un jugador local (Sub 16 quinta). Por su parte, Catalina Cabral formó dupla con una padelista dueña de casa y llegaron hasta la instancia semifinal en Sub 16 Quinta, mientras que Joaquín Maciel Soria con un compañero de Tandil accedió hasta los cuartos de final y en la división Sub 14 séptima también participó Santiago Brahín. La Secretaría de Deportes felicita a nuestros representantes que son el futuro de esta disciplina que crece día a día.

PATINADORAS DEL CLUB JUVENTUD DEPORTIVA CLASIFICARON AL NACIONAL La alumna Juana García del Club Juventud Deportiva, a cargo de la técnica Camila Mendiondo, obtuvo una plaza para disputar el certamen nacional “Copa Gonzalez Molina” a diputarse en el mes de octubre en Santa Fe. Luego de una espectacular presentación, la patinadora ocupó el segundo puesto entre 49 participantes, en el marco del torneo clasificatorio de patín artístico que se llevó a cabo el pasado lunes en el Club Juventud Unida de Lavallol. Cabe destacar que la institución “Albiverde” ahora contará con cinco patinadoras en esta importante instancia, teniendo en cuenta que Mía Merceré, Felicitas Davancens, Juana Cantet y Tatiana Andrés se presentarán en septiembre en La Rioja, y como se mencionó, Juana García competirá en Santa Fe. Por otro lado, Paz Dorronsoro y Juana Dierickx están como primer suplente en caso de que alguna deportista decida no participar. La Secretaría de Deportes felicita a las chicas y también a su entrenadora por tan importante logro, reflejándose así el compromiso y seriedad a la hora de planificar la tarea.

HOCKEY: LA ACTIVIDAD NO SE DETIENE EN INVIERNO La Secretaría de Deportes informa que durante la primera semana del receso invernal escolar, la Escuela Municipal de Hockey y la Asociación Las Flores Hockey continúan dictando sus habituales clases con una interesante matrícula que promete seguir creciendo. El martes, el profesor Federico Lahitte, con la ayuda de Paula Falasco y colaboración de Nuria Estabillo, programó un dinámico y divertido entrenamiento donde los alumnos supieron aprovechar al máximo las tareas indicadas, evidenciándose el progreso e interés por seguir mejorando. Por otro lado, debemos consignar que los entrenamientos proseguirán mañana en el Hogar de la Niñez “Martín Miguel de Güemes” con el mismo compromiso e intensificación en cada trabajo.

PADEL: FIORELLA PROPATO COMPITIÓ EN EL AJPP DE LA RIOJA La Secretaría de Deportes felicita a Fiorella Propato y Daiara Valenzuela, quienes se presentaron en el AJPP de padel exclusivo para la categoría damas libres –torneo más importante del país-, disputado el pasado fin de semana en La Rioja. En 16vos. de final se impusieron por W.O. porque la pareja que debían enfrentar sufrió un inconveniente y no se presentó, mientras que octavos de final se midieron con la dupla número uno del país integrada por Silvana Campus e Irene Jiménez, pero a pesar del esfuerzo perdieron 6/1 y 6/3. De ahí, pasaron a jugar un certamen “B” en el cual se quedaron con el subcampeonato. Cabe destacar que Fiorella y Daiara encabezan las posiciones en el ranking de las divisiones Sub 14 y Sub 18, respectivamente.

