BM – miércoles 21 de enero

miércoles 21 de enero
ATENCIÓN VECINOS Recordamos que la Recolección Domiciliaria de Residuos Urbanos en Las Flores se realiza a partir de las 20 horas. Estos son los días y las calles por donde pasa el camión: lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a Avda. Rivadavia. Martes, jueves y domingos: calles paralelas a Avda. San Martín. ¡No te olvides de sacar tus residuos a la calle solo el día correspondiente!.
-Menores de 11 años sin cargo
-Acampantes con Certificado Único de Discapacidad solo abona vehículo
-Acampantes acreditados en grupos de Scout: 40% de descuento sobre el cargo diario
-Jubilados y Pensionados: 40% de descuento sobre el cargo diario
• Por utilización de parrillas y fogones a toda aquella persona que no haya abonado el cargo de acampante $6000
• Por utilización de las duchas de agua caliente a toda aquella persona que no haya abonado el cargo de acampante $6000
• Por instalación de casas rodantes de uno o dos ejes, remolques y uso de stud por día $15000
• Abono diario por motorhome $20000
• Abono diario de juegos tipo inflables, peloteros, gacebos $15000
• Abono diario de carros Gastronómicos $15000
• Uso espacio Red de Emprendedores, por día $7000
Los interesados en disfrutar de esta experiencia cerca de la naturaleza pueden dirigirse a la guardia del Parque; comunicarse al (02244) 15 426032 o por mail a parqueplazamontero@lasflores.gob.ar
www.lasflores.tur.ar – Facebook o Instagram @lasflorestur