BM – miércoles 21 de enero

ATENCIÓN VECINOS Recordamos que la Recolección Domiciliaria de Residuos Urbanos en Las Flores se realiza a partir de las 20 horas. Estos son los días y las calles por donde pasa el camión: lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a Avda. Rivadavia. Martes, jueves y domingos: calles paralelas a Avda. San Martín. ¡No te olvides de sacar tus residuos a la calle solo el día correspondiente!.

SE VIENE LA SEGUNDA NOCHE DE LA PEATONAL CULTURAL 2026 CON ARTISTAS FLORENSES EN EL ESCENARIO El próximo domingo 25 de enero, en pleno centro de la ciudad, se realizará la segunda noche de la Peatonal Cultural, un evento que concentrará nuevamente al público florense que todos los años espera por esta actividad social cultural que organiza con particular éxito la Municipalidad de Las Flores. Desde las 20:30 horas la gente podrá disfrutar de las actuaciones de diferentes artistas locales que subirán al escenario emplazado en la intersección de las avenidas San Martín y General Paz. Además de la música, el público tendrá la posibilidad de recorrer los stands de artesanos como así también de disfrutar de las diferentes ofertas que ofrecerán los carros gastronómicos.

La Dirección del Parque Plaza Montero informa las tarifas vigentes para utilización del sector de camping y demás instalaciones.• Abono diario por acampante con carpa (Incluye utilización de parrillas, duchas, baños y todos los servicios brindados en el Parque) $7000-Menores de 11 años sin cargo-Acampantes con Certificado Único de Discapacidad solo abona vehículo-Acampantes acreditados en grupos de Scout: 40% de descuento sobre el cargo diario-Jubilados y Pensionados: 40% de descuento sobre el cargo diario

• Por utilización de parrillas y fogones a toda aquella persona que no haya abonado el cargo de acampante $6000

• Por utilización de las duchas de agua caliente a toda aquella persona que no haya abonado el cargo de acampante $6000

• Por instalación de casas rodantes de uno o dos ejes, remolques y uso de stud por día $15000

• Abono diario por motorhome $20000

• Abono diario de juegos tipo inflables, peloteros, gacebos $15000

• Abono diario de carros Gastronómicos $15000

• Uso espacio Red de Emprendedores, por día $7000

Los interesados en disfrutar de esta experiencia cerca de la naturaleza pueden dirigirse a la guardia del Parque; comunicarse al (02244) 15 426032 o por mail a parqueplazamontero@lasflores.gob.ar

www.lasflores.tur.ar – Facebook o Instagram @lasflorestur