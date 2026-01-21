Triatlón Infantil Juvenil: «Tenemos muy buenos exponentes»1 minuto de lectura
Al regreso de Entre Ríos, donde la Escuela de Triatlón Infantil Juvenil de nuestra ciudad participó de un evento internacional, la 91.5 habló con la Prof. María José Gallardo, entrenadora general y quien encabezó la delegación florense. «La verdad que los chicos tuvieron un desempeño bárbaro. Fue una competencia de muy buen nivel pero los nuestros estuvieron a la altura, tenemos muy buenos exponentes», indicó. Sobre el evento, Gallardo contó que «se vivió una verdadera fiesta con chicos de muchísimos lugares del país y del exterior. La jornada, que se desarrolló a orillas del Río Paraná, fue calurosa pero no impidió que mucha gente presenciara el triatlón alentando a todos los participantes. Fue algo muy lindo».