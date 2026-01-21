21 de enero de 2026

Alerta sanitaria: cinco personas murieron por hantavirus en la provincia de Buenos Aires

5 horas atrás Fm Alpha

Una persona falleció a causa de hantavirus en la zona rural de la ciudad de Arrecifes, hecho que generó una profunda conmoción en la comunidad y volvió a encender las alertas sanitarias en la provincia de Buenos Aires donde ya se registraron cinco muertes en el último mes por esta enfermedad de alta letalidad. El caso fue confirmado oficialmente por la Municipalidad de Arrecifes, que informó que el diagnóstico se conoció el martes por la tarde. Tras la confirmación, se activaron de manera inmediata los protocolos sanitarios vigentes, que incluyeron la investigación epidemiológica, el seguimiento de contactos estrechos y la implementación de medidas preventivas en la zona. Este nuevo fallecimiento se suma a una preocupante seguidilla de casos fatales registrados en territorio bonaerense en las últimas semanas. Días atrás, en Gral. Belgrano, murió una niña de 10 años por la misma enfermedad. También se contabilizaron otros tres decesos: un hombre de 59 años oriundo de Chacabuco, que falleció internado en Junín en diciembre y cuyo diagnóstico se confirmó a comienzos de este año; un hombre de 33 años que murió a principios de enero en Mar del Plata; y un adolescente de 14 años en San Andrés de Giles.

Fuente: Infozona

