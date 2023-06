BM – miércoles 21 de junio

CONVERSATORIO SOBRE INFECCIONES RESPIRATORIAS EN EL JARDÍN MATERNAL “EVA PERÓN” Días pasados en el Jardín Maternal “Eva Perón” se realizó un conversatorio sobre IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas) que estuvo a cargo de personal de la Secretaría de Salud Pública, y llevado adelante por la Dra. Jorgelina Torres y las enfermeras Denise Pardo y Estefanía Suárez. Fue dirigido al personal del Jardín como también de los Centros de Promoción Comunitaria para que sean replicadores de las pautas de alarma y medidas de prevención. Es de vital importancia que el personal tenga el conocimiento básico de la enfermedad para poder detectar alguna anomalía en los chicos e informar de inmediato al sistema de salud. En este marco, además, se recuerdan las Acciones Preventivas a tener en cuenta:

-Promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad.

-Tener las vacunas al día.

-Lavarse las manos cada vez que se toma al bebé, se preparan los alimentos o se le cambian los pañales.

-No permitir que se fume dentro de la casa.

-Mantener una ventana abierta para que circule el aire y salgan los humos de las estufas o cocinas.

-Mantener la casa seca; no hervir eucalipto porque humedece la casa y puede provocar broncoobstrucción.

-Evitar enfriamientos y corrientes de aire.

-Cambiar al bebé cuando esté mojado.

¿Cuándo concurrir a la consulta?

-Fiebre sostenida que no responde a las medidas habituales.

-Aumento de la dificultad para respirar.

-Hundimiento entre o debajo de las costillas (tiraje).

-Rechazo del alimento.

-Presencia de palidez o cianosis.

-Dificultad para dormir.

-Irritabilidad.

“LA VENTANA” EN EL TEATRO ESPAÑOL, UN ESPECTÁCULO EDUCATIVO Y MULTIMEDIA La Secretaría de Cultura invita al espectáculo de Gustavo Patiño “La Ventana”, un show educativo y multimedia, que aborda temáticas relacionadas a nuestra cultura, el cuidado del ambiente, los cuidados para la salud, la amistad y el compañerismo.

La función abierta al público será hoy a las 15 horas en el Teatro Español.

SE REALIZARÁ UNA CHARLA SOBRE DERECHOS LABORALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD La Secretaría de Desarrollo Humano en conjunto con la Delegación Las Flores del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires invitan a la Charla sobre el Programa SeCLaS – Servicio de Colocación Laboral Selectiva para Personas con Discapacidad-. Será el jueves 29 de junio a las 11 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal y la disertación estará a cargo de María José Herrera, directora de Análisis y Promoción del Empleo del mencionado Ministerio. Se brindará información sobre los derechos laborales para personas con discapacidad y los beneficios a los que pueden acceder y se abordarán las siguientes temáticas:

• Registro SeCLaS

• Ley N° 10.592

• Cupo laboral

• Inclusión socio laboral

NOCHE URUGUAYA EN “AL ROJO VIVO”: LLEGAN LEO MASLÍAH JUNTO A FABIÁN «SAPO» MIODOWNIK Este viernes 23 de junio en una nueva edición del Ciclo “Al Rojo Vivo” y por primera vez en Las Flores, LEO MASLÍAH junto a FABIÁN «SAPO» MIODOWNIK. Los artistas presentarán un repertorio esquizoide que salta de lo popular a lo «culto» o impopular, de lo tonal-modal a lo atonal, de lo clásico al jazz, de lo «contemporáneo» a lo carente de género, de lo propio a lo ajeno, del tango a la cumbia y de lo textual a lo versionado. Se invita a toda la comunidad a presenciar este increíble show en vivo. Viernes 23 de junio a las 21 horas en el Salón Rojo del Palacio Municipal con entrada libre y gratuita.

PRÓRROGA DEL VENCIMIENTO DE TASAS MUNICIPALES La Secretaría de Economía y Finanzas informa que se prorroga hasta el viernes 7 de julio de 2023 el vencimiento para el pago de la 3° cuota/2023 de la Tasa para Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal. También se prorroga hasta el mismo día el vencimiento de la 2° cuota/2023 de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Dichos vencimientos estaban programados para el 23/6/2023. Se recuerda que las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

IMPORTANTE LOGROS DE FLORENSES EN EL TORNEO A.M.B.A.P.A. DE BOXEO EN NUESTRA CIUDAD El pasado viernes 16 y domingo 18 de junio se desarrolló el Torneo A.M.B.A.P.A. Súper 4 de boxeo en las instalaciones del Club Atlético Las Flores. La organización estuvo a cargo del promotor Walter Javier Crucce con la colaboración de la Secretaría de Deportes. Acompañaron el evento el intendente Alberto Gelené; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; el secretario de deportes, Fernando Muñiz y el director de deportes, Favio Folini.

Compitieron deportistas de nuestra ciudad, de otras localidades de la provincia de Buenos Aires y también de lugares más distantes del sur de nuestro país. Fueron siete las categorías donde se pusieron en disputa los títulos A.M.B.A.P.A. Entre los florenses se destacaron: Karim Crucce, quien se coronó campeón en la categoría pesados; Adrian Vitale con el 2do. puesto en la categoría hasta 60 kilos; y Sergio Suarez, quien logró el 4to. puesto, en la categoría hasta 57 kilos. En dichas jornadas se destacó el buen nivel de los boxeadores y el acompañamiento del público.

EXCELENTE NIVEL DE CICLISMO EN LA PISTA MUNICIPAL El martes 20 de junio, nuevamente la Pista Municipal fue escenario de una nueva competencia ciclística organizada por la Agrupación de Ciclismo La Industrial, con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes. Se disputó el Gran Premio “Hugo Nanti” donde se contó con un número aproximado de 120 pedalistas, representantes locales y de ciudades vecinas. Acompañando el evento, estuvo presente el secretario de Deportes, Fernando Muñiz. En la jornada se vivieron carreras de excelente nivel, muy atractivas y sin ningún inconveniente. El público asistió en buen número, teniendo en cuenta el clima frío propio de esta época del año, quedando muy conformes con el espectáculo brindado. Felicitaciones para todos los competidores y la Agrupación por la excelente organización.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram