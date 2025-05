BM – miércoles 21 de mayo

ACTO OFICIAL – 215° ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO Se invita a toda la comunidad al Acto Oficial para conmemorar el 215° Aniversario de la Revolución de Mayo. Será este domingo 25 a las 10 horas en la Plaza de las Provincias (Av. 17 de Octubre entre Santa Fe y Catamarca) del Barrio 25 de mayo. Habrá mensajes y representaciones alusivas a la fecha patria.

MENOS INTERESES, MÁS INVERSIÓN: EL MUNICIPIO FORTALECE A EMPRENDEDORES, COMERCIANTES Y PRODUCTORES LOCALES CON CRÉDITOS SUBSIDIADOS En marco de la renovación del Convenio con Provincia Microcréditos, desde la Secretaría de Producción se informa a la comunidad las principales características del programa. Se trata de créditos del Banco Provincia con tasas de interés subsidiadas por nuestro Municipio. Permite que vecinos y vecinas de Las Flores que desarrollen actividades por cuenta propia, ya sean emprendimientos, comerciales, producciones artesanales, entre otros, y cuenten con 6 meses de antigüedad en la actividad, puedan ser beneficiarios de esta herramienta con una tasa de interés preferencial con hasta un 15% de reducción sobre la tasa vigente en la Banca de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, los interesados deben comunicarse con la Secretaría de Producción de la Municipalidad a través del WhatsApp 2244 445877 o en Av. Manuel Venancio Paz 1114 para tramitar la mencionada postulación y solicitud de interés, tras lo cual Provincia Microcréditos realizará una evaluación crediticia para acordar con el interesado los montos y detalles de liquidación del mismo. Este acuerdo es una gran alternativa que marca vocación del Estado en acompañar el desarrollo emprendedor local y fortalecer la trama productiva de Las Flores. Recordamos que días pasados, el intendente Alberto Gelené firmó la adhesión a este programa junto a autoridades del Banco Provincia y con la presencia del Gobernador Axel Kicillof. Asimismo, es importante mencionar que Las Flores fue el primer Estado Municipal de la provincia de Buenos Aires que comenzó en 2021 con esta iniciativa dando lugar a que otros municipios repliquen la exitosa idea.

PADEL: MAITÉN GIACOIA PUENTE Y AGUSTINA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ GANARON LA TERCERA FECHA DEL SELECTIVO NACIONAL DE MENORES La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaria de Deportes y Cultura, felicita a la florense Maitén Giacoia Puente, quien junto a su compañera Agustina Martínez Domínguez (San Luis), se adjudicaron la tercera fecha del Selectivo Nacional de Padel de Menores, reservado para la categoría Sub 18 “A”, que se desarrolló en Río Cuarto, Córdoba, con la organización de la APA (Asociación Padel Argentino). Debemos consignar que la dupla campeona, que venía de ser subcampeona en Río Negro/Neuquén y semifinalista en Santa Fé, se impuso en la fase semifinal sobre el binomio conformado por la jugadora de nuestra ciudad Emma Di Tullio y Julieta Terceros (San Luis). Por otro lado, Nehuén Giacoia Puente y Simón Rivarola (Las Flores) perdieron en octavos de final frente a Medina y Truffo, quienes se consagraron subcampeones en la división Sub 14 “A”. Asimismo, en la categoría Sub 12 “A”, Ayrton Rechuze (Las Flores) y Francisco Rampone (9 de Julio), por diferencia de games, no superaron la zona clasificatoria. La tercera y cuarta fecha se jugará en Córdoba desde el 13 al 16 de junio y del 18 al 20 de julio, mientras que el Master tendrá lugar desde el 15 al 18 de agosto en Buenos Aires.

