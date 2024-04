BM – miércoles 24 de abril

MARIO CABRERA PRESENTARÁ SU OBRA “ACENTOS PUEBLERINOS” EN LA FERIA DEL LIBRO El payador florense Enrique Mario Cabrera presentará «Acentos Pueblerinos» en la 48° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La cita será el domingo 12 de mayo a las 13 horas en el stand de la Provincia de Buenos Aires. Allí contará historias y anécdotas de personajes de barrios, de parajes y pueblos vecinos que tienen que ver con la identidad local y regional.

RURAL BIKE: CARDOSO Y MENOYO SE IMPUSIERON EN CHACABUCO La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, felicita a los pedalistas florenses Alejandro Cardoso y Federico Menoyo por el triunfo obtenido en la competencia de Rural Bike denominada “Doble Membrillar”, que se llevó a cabo el pasado domingo en la ciudad de Chacabuco. Luego de recorrer un circuito bastante veloz a pesar del barro, que incluyó 55 Km., Cardoso ocupó la primera ubicación en la categoría Master “B2” y además ingresó dentro del Top Ten en la general, mientras Menoyo se adjudicó la carrera de la división Promocional “B”.

HOCKEY: DEBUT CON TRIUNFO EN LA LIGA AZULEÑA El equipo de la división Sub 14 femenino que representa a la Escuela Municipal de Hockey y Asociación Las Flores Hockey comenzó de la mejor manera logrando una importante victoria en el certamen que organiza la Liga de Azul. Debemos consignar que el pasado sábado en la vecina ciudad, las dirigidas por Lourdes Basile y Daniel Arce, se impusieron 6 a 2 sobre el elenco local de Boca, dejando una muy buena imagen en todas sus líneas. De esta manera, el conjunto de nuestra ciudad hizo su presentación, donde cumplió con las expectativas que les brinda confianza de cara a los futuros enfrentamientos.

RUGBY: PRESENTACIÓN DE AVELLANDA EN LIGA UROBA La Municipalidad de Las Flores, por intermedio de la Secretaría de Deportes, resalta la iniciativa de la primera división de Avellaneda por intervenir en el certamen de la Liga de Desarrollo UROBA (Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires), que organiza la UAR (Unión Argentina de Rugby). El pasado sábado, en la cancha ubicada en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, los dirigidos por Pablo Córdoba recibieron a Candeleros de Castelli, en el marco de un encuentro por demás disputado donde los visitantes en la última parte del encuentro hicieron la diferencia y se impusieron 40 a 17.

Cabe destacar que el torneo está dividido en zonas, jugándose por el sistema de todos contra todos (ida y vuelta), accediendo a la próxima instancia el primero de cada llave. En el caso de Las Flores, comparte grupo con Pampas de Dolores, Candeleros de Castelli y Gral. Belgrano, elenco con el cual se medirán dentro de 15 días en calidad de visitante. El plantel florense estuvo integrado por: Gerónimo Guerrero, Nelson D’Agostino Montes, Héctor Herrera, Valentino Gavazza, Jonathan Coria, Lucas Krieger, Sebastián Scarpitti, Mariano Saldaña, Federico Gómez, Ceferino Guerrero, Joaquín Saavedra, Ruben Caputo, Ciro Gini, Lautaro Chapa y Sebastián Ecilapé.

LAS FLORES HOCKEY COMENZÓ SU PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO AMATEUR DE LA CUENCA DEL SALADO El conjunto masculino de Las Flores Hockey se presentó el pasado domingo en San Miguel del Monte, en el marco de la primera fecha del Campeonato Amateur de la Cuenca del Salado. En la oportunidad, nuestros representantes cayeron 1 a 0 ante el elenco local de Güecubu, mostrando un gran juego colectivo durante el primer cuarto. Pero el rendimiento decayó a partir del segundo tiempo y en el tercer período, a través de un contraataque los dueños de casa abrieron el marcador. Luego, los florenses jugaron un encuentro amistoso debido a que no se presentó Doomselar de San Vicente, donde los jugadores que habitualmente no son titulares tuvieron la oportunidad de sumar minutos. El resultado fue 2 a 0 a favor de nuestros representantes, siendo los autores de los goles Daniel Arce y Lucas Giglio. El plantel de Las Flores estuvo integrado por Federico Lahitte, Agustín Marihejara, Tiago Ambort, Leandro Caviglia, Nicolás Manisera, Pablo Roncoli, Juan Cruz Benavídez Landaburu, Juan Marcos Francischetti, Daniel Arce, Lucas Barale, Atahualpa Emma, Alejandro Mazzieri, Joaquín Berasain, Tiziano Camiglieri, Martín Mariejhara, Jonatan Molina y Lucas Giglio. D.T.: Luciano Falasco. Las próximas presentaciones serán: el 12/5 vs Chivilcoy (amistoso), el 26/5 Torneo de la Cuenca del Salado (local frente a Monte), el 16/6 Torneo de la Cuenca del Salado en Brandsen y el 23/6 frente Universitarios papis en La Plata.

