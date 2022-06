BM – miércoles 29 de junio

PROFUNDIZAR EN EDUCACIÓN INTEGRAL” El intendente Alberto Gelené encabezó la apertura de las Jornadas de abordaje del Plan Federal de Educación Vial que se desarrollan hoy y mañana en nuestra ciudad. La actividad es implementada por la Dirección de Tránsito en conjunto con la Secretaría de Educación y en articulación con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, organismo del Ministerio de Transporte. De la presentación además participó Sebastián Kelman, coordinador del Centro de Formación de la ANSV; el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein y concejales; el secretario de Educación, Rogelio Díaz; la inspectora jefa de Educación, Alfonsina Ordoñe y demás inspectores de los distintos niveles; Hugo Vázquez, ex director de Tránsito e integrante de la dependencia local de la ANSV; entre otros funcionarios. “Es una política de Estado poder profundizar la Educación Vial desde las instancias iniciales hasta terminar el sistema educativo y a partir de nuestros adultos, las familias, para poder minimizar en el presente y en el futuro la siniestralidad vial que tantas vidas cuesta”, remarcó Alberto Gelené. En este sentido señaló que es importante trabajar como sociedad en esta temática porque “el avasallamiento en el tránsito, en la circulación, en la forma de no respetar a un peatón, de no respetarnos entre nosotros, también representa la interacción entre nosotros”, por lo que “profundizar en educación vial también es profundizar en educación integral y en la responsabilidad como ciudadanos”. El Intendente destacó la posibilidad de contar con esta herramienta en nuestra ciudad porque permite un desarrollo conjunto entre varios actores, desde aquellos que cumplen una función pública hasta aquellos integrantes del ámbito educativo que tanto pueden aportar desde esta posibilidad. Durante la presentación de las jornadas, el Intendente aprovechó para contar que, desde el gobierno de la Provincia, en apoyo a los ministerios de Transporte y de Educación, se ha decidido incluir la educación vial dentro de las currículas educativas del año próximo. Las jornadas comenzaron hoy con capacitaciones con inspectores de educación, directores y docentes y continúan mañana con charlas orientadas a alumnos del secundario, y de carreras técnicas y profesorados.

CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos – modalidad virtual –, que se realizará los días 13, 15 y 19 de julio de 13:00 a 14:30 horas. El curso consiste en 3 clases con asistencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso es contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Según lo establece el Art. 21 del Código Alimentario Argentino, esta capacitación es obligatoria para toda persona que realice actividades por la cual esté o pudiera estar en contacto con alimentos, en establecimientos donde se elaboren, fraccionen, almacenen, transporten y/o comercialicen alimentos o sus materias primas. El objetivo de la misma es dar a conocer los conceptos y principios generales de higiene a lo largo de la cadena alimentaria. Los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas.

PROGRAMA MATERNO INFANTIL: ENTREGA DE LECHE DE JULIO La Secretaría de Salud Pública informa a los beneficiarios del Programa Materno Infantil, que, durante el mes de julio, la entrega de leche se hará de la siguiente manera: – En SALA 25 DE MAYO a los beneficiarios con domicilio en la zona resaltada en el mapa, calles Gral. Paz y Av. San Martín hacia Ruta 3. – En la sede de la SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA, en Av. Rivadavia 463, se entregará a los que NO vivan en la zona anteriormente mencionada. La entrega se realizará desde el viernes 1° hasta el viernes 8 de julio inclusive, en el horario de 8 a 13 horas en ambos lugares. Se solicita a los beneficiarios concurran con su DNI.

JUVENTUDES INVITA A PARTICIPAR DEL CONCURSO “VOCES ADOLESCENTES” El Área de Juventudes recuerda que está abierta la inscripción para el Concurso “Voces Adolescentes”: Protagonismo y Participación Adolescente en Redes Territoriales. Se trata de un certamen organizado por la Dirección de Políticas Sociales Integrales de la Presidencia del Senado de la Provincia de Buenos Aires que promueve la elaboración de proyectos participativos sociocomunitarios, elaborados por adolescentes y jóvenes. la finalidad es la promoción de proyectos que aporten a generar transformaciones en diferentes campos, y pongan en el centro el trabajo en red en cada comunidad. Cada proyecto debe encuadrarse en una de las temáticas propuestas:

– Protección del Ambiente

– Educación Sexual Integral

– Promoción de la Organización Sociocomunitaria

Luego de la evaluación de un jurado independiente, los proyectos ganadores recibirán de premio un financiamiento de $100.000 para llevar a cabo cada uno de ellos. El objetivo central de este proyecto consiste en la promoción de la participación protagónica de adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años en la organización comunitaria, especialmente en las redes territoriales, organizados en grupos con un mínimo de 10 integrantes. Cada grupo de trabajo tendrá que ser acompañado por un/a adulto/a referente durante todo el proceso. Podrán ser referentes adultos/as de las instituciones educativas (docentes, preceptores/as, tutores/as) o referentes adultos/s de Programas y organizaciones de la comunidad tales como: Casa Juveniles, Sede Envión, Organizaciones Confesionales Locales, Consejos Locales, Clubes o espacios deportivos, Organizaciones Comunitarias en general. El cierre de las inscripciones es el día 15 de julio y los proyectos deberán ser presentados en los meses de julio y agosto.

Link de Inscripción: https://forms.gle/UvtsfZ9nRxjpspG16

