BM – miércoles 29 de mayo

SE DESARROLLA CON ÉXITO LA 3ª EDICIÓN DEL CONCURSO “STOP ITS” Se está desarrollando exitosamente la Tercera Edición del Concurso STOP ITS (Paremos las Infecciones de Transmisión Sexual), un Programa impulsado desde la Secretaría de Salud Pública. Este programa generó muchísimos aspectos positivos en la sociedad: además de fomentar el aprendizaje de los participantes respecto de la temática, se incrementaron las estadísticas sanitarias favorables en materia de prevención y se logró el reconocimiento a nivel provincial con exposiciones de los mismos alumnos en foros y congresos. Desde la organización valoramos y destacamos la creatividad que demuestran cada año los grupos participantes del Concurso Stop ITS, generando nuevas estrategias de concientización que se extienden a toda la comunidad. Esto no sería posible sin el gran compromiso de sus docentes, y la buena energía y la dedicación de los alumnos que participan.

SEGUNDA FECHA DE LA LIGA REGIONAL 2024 EN EL NATATORIO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes y Cultura informa que este sábado 1° de junio nuestra ciudad será sede de la segunda fecha de la Liga Regional de Natación 2024. La competencia tendrá lugar en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro” a partir de las 9 horas. Se espera la presencia de más de 250 nadadores pertenecientes a las localidades que son parte de la Liga: Azul, Laprida, Olavarría (Ferro y Estudiantes), Rauch, Benito Juárez y Tandil. Cabe destacar que el equipo de competencia de Las Flores, a cargo de los profesores Katherine Hormaechea y Jonathan Grecco, contará con la representación de 40 nadadores en las diferentes categorías del calendario. Durante la jornada, la entrada a colaboración de la Comisión de Padres del Equipo de Competición será de $1000. Por este motivo, desde la Dirección de Natatorios se comunica además que las instalaciones permanecerán cerradas al público desde el viernes 31 a las 17 horas por acondicionamiento de la pileta y demás espacios para el Torneo.

PATÍN: FELICITAS DAVANCES CAMPEONA METROPOLITANA La Municipalidad de Las Flores, a través de la Secretaría de Deportes y Cultura, destaca el desempeño de Felicitas Davancens quien el fin de semana se consagró Campeona Metropolitana en el marco del certamen que la Federación Porteña de Patín Artístico organizó en Buenos Aires. Debido a la gran cantidad de patinadoras, el torneo se divide en cuatro fechas y en esta primera etapa las demás alumnas del Club Juventud Deportiva, a cargo de la técnica Camila Mendiondo, lograron las siguientes posiciones en sus respectivas categorías. 3°) Mía Mercere, 8°) Bianca Mercere y 11°) Juana Cantet.

