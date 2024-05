Carolina Cingolani: «El trabajo de la Asociación Celíaca es admirable»

Luego del exitoso desfile a beneficio de la Asociación Celíaca Argentina filial Las Flores, la 91.5 habló este miércoles con la cantante, artista plástica y ahora diseñadora -presentó «Frenesí», su marca exclusiva de indumentaria-. «Fue una noche muy emocionante y a la vez me pareció un evento necesario que además sirvió muchísimo para seguir concientizando sobre la enfermedad. Hay que seguir apostando a que las personas celíacas tengan una calidad de vida con los beneficios que pueda brindar la Asociación», afirmó Cingolani. Con respecto a «Frenesí», la diseñadora indicó que «al principio no me animaba a presentarla de esta manera pero fue divino. Nos llenaron de elogios y estoy muy contenta».

Carolina Cingolani sobre el trabajo de ACA:

Carolina Cingolani sobre «Frenesí»:

About The Author