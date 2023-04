BM – miércoles 5 de abril

SE PRORROGA EL VENCIMIENTO DE LA TASA DE ABL La Secretaría de Economía y Finanzas recuerda que se prorroga hasta el 10 de abril el vencimiento para la 2° cuota de 2023 de la Tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza. Las boletas se pueden descargar desde la página web a través del siguiente link https://lasflores.gob.ar/tasas/

ESTÁ EN MARCHA LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL La Secretaría de Salud Pública recuerda que está vigente la Campaña de Vacunación Antigripal 2023. La vacuna antigripal está disponible en una Segunda Etapa para:

· Niñas y niños de 6 meses a 2 años · Personas embarazadas · Puérperas que no se hayan vacunado durante el embarazo (hasta 10 días después del egreso de la maternidad) · Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo · Personas con riesgo de exposición a aves enfermas

Es gratuita y no requiere orden médica.

Su aplicación busca reducir las complicaciones, hospitalizaciones, secuelas y muertes ocasionadas por la infección del virus influenza.

Concurrir al vacunatorio del Hospital Zonal General de Las Flores de lunes a viernes de 6:30 a 17:30 horas.

CONVOCATORIA 2023 PARA PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA AGRICULTURA FAMILIAR La Dirección de Asuntos Agropecuarios, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Productivos y Sustentable, informa que se encuentra abierta la convocatoria para Proyectos de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar. Es importante remarcar que la convocatoria está abierta para productores de la agricultura familiar que estén registrados en el RENAF y además inscriptos en la AFIP. El Programa AF EN MARCHA tiene como objetivo impulsar el desarrollo tecnológico y organizacional, ejecutar obras y adquirir equipamiento para mejorar las producciones, el acceso a tecnología y la calidad de vida de los productores familiares.

Son nueve las líneas temáticas:

1. Maquinaria, implementos y herramientas

2. Producción hortícola, frutícola, florícola y forestal

3. Producción animal

4. Producción apícola

5. Pesca artesanal

6. Biofábrica

7. Energías renovables

8. Valor agregado en origen

9. Comercialización

Dos modalidades de proyectos:

– Colectivos: Hasta $10.000.000

– Individuales: Hasta $800.000

El cierre de la convocatoria es el 30 de abril.

Las bases y condiciones se pueden consultar en https://www.gba.gob.ar/desarrollo_agrario/agricultura_familiar_en_marcha; o en afenmarchamda@gmail.com

También en la Dirección de Asuntos Agropecuarios en Av. Manuel V. Paz 1114, al Whatssap 2244-448030, o al mail desarrolloproductivo@lasflores.gov.ar

PADEL: FIORELLA Y SANTINO PROPATO GANARON LA SEGUNDA FECHA DEL SELECTIVO NACIONAL Los hermanos Propato se adjudicaron la segunda fecha del Selectivo Nacional de Padel que se llevó a cabo desde el viernes 31 de marzo hasta el domingo 2 de abril con la organización de la Asociación de Padel Argentina (APA). Fiorella, y Francesca Ana Floriani (San Luis), superaron en la final 6/3 y 6/1 a Greta Gavio y Antonella Sol D’Angelo (Buenos Aires), logrando el título de la categoría Sub 16 “A”. Mientras que Santino y Agustín Silva (Mar del Plata) se quedaron con el certamen de la división Sub 14 “A” al derrotar en la final 6/3 y 6/4 a Luna (Córdoba) y Contreras (Misiones). En cuanto a la participación de los demás florenses, debemos consignar que Valentino De Benedetto y Luciano Bordón (Tandil) llegaron a octavos de final en Sub 16 “A”. En tanto Maitén Giacoia y Julieta Tercero (San Luis; Sub 16 “A”), Nehuén Giacoia y Julián Chaya (Tucumán; Sub 12 “A”), Emma Di Tullio y Jazmín Ibarrola (San Luis; Sub 16 “C”) y Olivia Di Tullio con tan solo 9 años, junto a Catalina María Pasero Abratte (Córdoba; Sub 12 “B”), a pesar de cumplir una buena actuación, no superaron la zona clasificatoria.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram