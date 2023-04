Lanzan campaña de prevención ante las estafas virtuales

Durante este último tiempo se volvió habitual escuchar casos de personas que fueron estafadas por teléfono o de forma online tras brindar sus datos que supuestamente eran necesarios. La vacunación contra la Covid-19 o sacar turnos para la VTV fueron solo algunos de los últimos ejemplos donde los estafadores se aprovecharon de los vecinos para sacar un rédito económico. “El phishing o la suplantación de identidad es una técnica que se usa para obtener información confidencial de forma fraudulenta y así apropiarse de la identidad digital de las personas. Los correos electrónicos, llamadas o mensajes de texto falsos se usan para obtener contraseñas y datos personales valiosos”, destacan al respecto los especialistas en la materia. Ante este nuevo escenario, el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y WhatsApp lanzaron una campaña de prevención ante estas estafas virtuales. Así, informaron que la cartera sanitaria, la app Mi Argentina y la asistente virtual Tina no realizan llamadas telefónicas, ni envían mensajes de WhatsApp solicitando información personal. La directora nacional de Seguimiento de Políticas Públicas del Ministerio de Salud, Irene Roccia, señaló sobre este tópico: “Es muy importante recordar a todos los ciudadanos que desde el Ministerio de Salud no contactamos por WhatsApp, ni telefónicamente, a ninguna persona por ningún motivo. Queremos dejar en claro que la cartera sanitaria no pide datos personales, ni tampoco asignamos turnos para vacunación Covid-19 o vacunación antigripal”. Entre los consejos para evitar estas estafas en WhatsApp, recomiendan no mostrar la foto de perfil a personas que no conozcas para así evitar que alguien tome una captura y se haga pasar por uno; activar la verificación en dos pasos; cambiar la contraseña predeterminada del correo de voz; y buscar la tilde verde en las cuentas oficiales. “En caso de recibirse un mensaje de WhatsApp o llamado de un número privado o desconocido es importante que todos estemos informados. Son llamados o mensajes falsos que intentan concretar algún tipo de estafa virtual o phishing, por lo que no se deben dar códigos ni información personal”, señaló la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcolm. Por su parte, Paloma Szerman, gerente de Políticas Públicas para WhatsApp en América Latina, agregó que la compañía “no solicita códigos o datos a los usuarios de manera proactiva”.

Fuente: Diario Hoy

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram