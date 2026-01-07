BM – miércoles 7 de enero

SIN ACTIVIDAD EN LA PILETA DEL CENTRO RECREATIVO MUNICIPAL La Secretaría de Deportes informa que hoy, miércoles 7 de enero, no habrá actividad en la pileta del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”, debido a tareas de mantenimiento. En su oportunidad se comunicará cuando será la reapertura.

BECAS ECONÓMICAS Y HABITACIONALES: ABIERTA LA INSCRIPCIÓN HASTA EL 9 DE ENERO La Secretaría de Educación informa que continúa abierta la inscripción al Programa Municipal de Becas Económicas y Habitacionales. Las y los estudiantes podrán realizar el trámite de manera presencial en la sede de la Secretaría de Educación hasta el 9 de enero de 2026, en el horario de 8:00 a 14:00 hs. Se recuerda que quienes actualmente perciben el beneficio deberán solicitar su renovación. Las solicitudes serán evaluadas por la Comisión de Adjudicación de Becas, de acuerdo con el Reglamento General de Becas para Estudios Superiores, aprobado oportunamente por Ordenanza Municipal. Documentación requerida: Fotocopia del DNI del solicitante y del grupo familiar; Constancias de ingresos (recibos de sueldo); Constancias de egresos (fotocopias de facturas de agua, gas, luz, telefonía móvil, alquiler y ABL); Título secundario o certificado; Certificado analítico de estudios (estudiantes avanzados); Constancia de inscripción a la carrera para el ciclo 2026 (alumnos ingresantes) y Plan de estudios. Para más información, comunicarse con la Secretaría de Educación (Av. General Paz y Alem, 1er piso), por WhatsApp 2244-464216, o por correo electrónico a becas@lasflores.gob.ar.

PRÓRROGA DEL ESTADO DE EMERGENCIA Y/O DESASTRE AGROPECUARIO: REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS La Dirección de Desarrollo Agropecuario informa que ha sido aprobada la prórroga del estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario hasta el 30 de abril de 2026 a través del Decreto 3158/2025. El beneficio será otorgado exclusivamente a los productores que acrediten la efectiva explotación de la tierra. Los productores que ya se encontraban comprendidos en el régimen deberán realizar la correspondiente ratificación de datos utilizando su mismo usuario, mientras que los nuevos solicitantes deberán presentar la Declaración Jurada, completando la totalidad de la información requerida. Asimismo, se recuerda que las partidas declaradas en emergencia deberán constar de manera explícita en las copias de los contratos o en los informes de dominio que se presenten. La información solicitada es de carácter excluyente. La falta de presentación de la misma será motivo de desaprobación de la solicitud. Por consultas o dudas comunicarse al 2244-448030 o en Av. Manuel Venancio Paz 1114 de lunes a viernes de 9 a 12 horas.

LOS CENTROS DE PROMOCIÓN COMUNITARIA RECIBIERON LA VISITA DE LOS REYES MAGOS Los niños y niñas de los Centros de Promoción Comunitaria recibieron la visita de los Reyes Magos y con ellos todo el colorido y la alegría de estos entrañables personajes. En la mañana del 6 de enero, con la ilusión que caracteriza a Melchor, Gaspar y Baltasar, los chicos fueron sorprendidos con regalos y mucho cariño. Con el compromiso de compartir momentos inolvidables y la mejor atención para las infancias, desde la Secretaría de Desarrollo Humano se sigue trabajando para brindar distintas herramientas de contención y apoyo.

INICIO DE LA TEMPORADA EN LA COLONIA MUNICIPAL DE VACACIONES La Secretaría de Deportes informa que, con una interesante matrícula, comenzó el lunes 5 de enero la actividad en la Colonia Municipal de Vacaciones, que funciona hasta el viernes 30 de enero de 2026 en la pileta del Hogar de la Niñez “Martín Miguel de Güemes”, en el horario de 15:30 a 18. Como todos los años, los niños de 6 a 12 años están bajo la atenta supervisión de profesores de Educación Física y cuerpo de Guardavidas, además del equipo de enfermería, quienes aportan su profesionalismo y conocimiento para el normal desarrolla de la actividad y el cuidado de los chicos que disfrutan de esta importante propuesta.

About The Author