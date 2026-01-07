Intenso olor a quemado en la noche del martes

Intenso olor a quemado en la noche del martes1 minuto de lectura
(foto archivo) Oyentes de diversos puntos de la ciudad se comunicaron en la mañana de hoy con nuestra redacción para hacer sentir su preocupación y malestar por el intenso humo proveniente de la zona del basural a cielo abierto que afectó la visibilidad. La 91.5 se comunicó con el cuartel de Bomberos que confirmó que la humareda provenía precisamente de ese lugar y no de los incendios de pastos y malezas en ruta 3 que se combatieron en el día de ayer.