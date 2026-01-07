7 de enero de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Intenso olor a quemado en la noche del martes

1 minuto de lectura
8 horas atrás Fm Alpha

(foto archivo) Oyentes de diversos puntos de la ciudad se comunicaron en la mañana de hoy con nuestra redacción para hacer sentir su preocupación y malestar por el intenso humo proveniente de la zona del basural a cielo abierto que afectó la visibilidad. La 91.5 se comunicó con el cuartel de Bomberos que confirmó que la humareda provenía precisamente de ese lugar y no de los incendios de pastos y malezas en ruta 3 que se combatieron en el día de ayer.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

1 minuto de lectura

Comienza el Programa «Escuelas Abiertas en Verano 2026»

15 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol: arrancó el Torneo Barrial Nocturno en Juventud Unida

5 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – miércoles 7 de enero

7 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

1 minuto de lectura

Comienza el Programa «Escuelas Abiertas en Verano 2026»

15 minutos atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Fútbol: arrancó el Torneo Barrial Nocturno en Juventud Unida

5 horas atrás Fm Alpha
3 minutos de lectura

BM – miércoles 7 de enero

7 horas atrás Fm Alpha
1 minuto de lectura

Intenso olor a quemado en la noche del martes

8 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.