Intenso olor a quemado en la noche del martes

(foto archivo) Oyentes de diversos puntos de la ciudad se comunicaron en la mañana de hoy con nuestra redacción para hacer sentir su preocupación y malestar por el intenso humo proveniente de la zona del basural a cielo abierto que afectó la visibilidad. La 91.5 se comunicó con el cuartel de Bomberos que confirmó que la humareda provenía precisamente de ese lugar y no de los incendios de pastos y malezas en ruta 3 que se combatieron en el día de ayer.

