Un tal Juan Cruz se asoma

“Taqui” Candina será el flamante director técnico de Ferrocarril Roca ante la salida de Luciano Bertamino. La dirigencia albiceleste acudió a un D.T que ya estuvo en el club y que pertenece al grupo que lograra el ascenso al Federal B en Otamendi, Continúan en el cuerpo técnico el preparador físico Luciano Ponce y el entrenador de arqueros Martin Dorronsoro.

(Por Flavio Iacomini)

Aquel “hombre de barro” en Lobos en 2014 ante Madreselva, en aquella semifinal fervorosa. Luego marcando punta ante Camioneros en Esteban Echeverría con gran victoria incluida con el gol de Luis María Suarez ante el equipo de Pablo Moyano. El del gol con la ocho en la espalda cuando Ferro le ganó por última vez en el Federal B al duro Argentinos de 25 de Mayo y en donde Juan Cruz Candina de cabeza convirtió en el arco de calle Avellaneda.

Este 2026 que recién comienza, lo tendrá al protagonista mencionado como nuevo entrenador del equipo tricampeón del fútbol florense.

Doce años de aquella a esta historia parecen no ser nada. Pero lo son. Hay mucho vivido y recorrido en el camino.

Las cosas indican que ya estaría todo acordado para que el ex mediocampista albiceleste vuelva a calzarse en buzo de D.T de un plantel al que conoce mucho.

Candina ya estuvo junto a Luciano Bertamino en 2023 como dupla técnica por lo que, arreglados los detalles finales, el desembarco de “Taqui” en el club de calle Pellegrini es ya inminente. Bertamino decidió tomarse un año sabático en materia futbolística.

El que se queda para acompañar a Juan Cruz Candina al frente del equipo que ganara el Clausura 2024 y Apertura y Clausura 2025, es el profesor Luciano Ponce, que ya demostró con creces su gran trabajo en lo físico. Sin dudas esto fue uno de los hechos destacados del Tricampeón del Futbol de Las Flores. La gran condición atlética de los jugadores fue notable.

También estarán de nuevo con continuidad en 2026, el entrenador de arqueros Martin “Bocha” Dorronsoro, hombre vital que contribuyó a poner en gran forma al arquero Pablo Abrego, una de las grandes figuras del último torneo al que solo le convirtieron 3 goles en 16 partidos.

Sigue también en el equipo de trabajo ferroviario Diego Gargollof, un estrecho colaborador que trata de estar en todos los detalles para allanarle el camino al resto del cuerpo técnico y a los jugadores.

De aquí en más, con el arribo de Juan Cruz Candina, solo resta conocer quienes serán los jugadores que siguen en el club, cuales se van y quienes llegarán para afrontar un año de mucha competencia de carácter oficial, que para los ferroviarios seguro también incluirá su participación en el Pre Federal 2026.

