Ezequiel Ailán, finalista del Pre-Cosquín: «Me vi ahí parado en la inmensidad de ese escenario y fue algo único»

A horas de su regreso de Córdoba donde se consagró finalista del Pre-Cosquín en el rubro canción inédita, el músico florense pasó este martes por los estudios de FM Alpha. «La verdad que muy feliz por el logro. Fueron dos rondas de competencia en dos días consecutivas. Después de eso entregan los resultados así que la verdad la espera fue muy larga y entre saludos, festejos y pegar la vuelta a Las Flores se sintió el cansancio pero con una alegría grande», manifestó el joven. «Verme ahí parado en la inmensidad del escenario mayor fue algo único. Encima no tenía acompañantes en mi actuación porque era solista», explicó luego. Ailán volverá pronto a Cosquín. «Ahora iré como músico de Juan Segundo (Sondón) en malambo solista y además primera guitarra de Coqui (Sondón) en canción inédita. También con Matreros estaremos con Facu (Sondón) y finalmente será mi turno en la final donde se definen quiénes formarán parte del Festival».

About The Author