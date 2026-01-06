Policiales: investigan dos hurtos ocurridos en viviendas durante el inicio del año nuevo

Policía Comunal de Las Flores informa que, con fecha 1ro. de enero de 2026, se tomaron denuncias por dos hechos de hurto ocurridos en distintos domicilios de esta ciudad. El primer hecho fue denunciado por una vecina de 55 años, quien manifestó que autores ignorados, sin ejercer violencia, sustrajeron de su vivienda ubicada en calle Harosteguy N° 437, joyas y suma de dinero en pesos argentinos. La damnificada indicó no poseer cámaras de seguridad, ni seguro y no sospechar de persona alguna. El segundo episodio fue denunciado por una mujer de 42 años, quien refirió que, en circunstancias similares, personas desconocidas ingresaron a su domicilio situado en calle Constitución N° 276, de donde sólo sustrajeron dinero en pesos argentinos sin provocar daños ni ejercer violencia. En este caso, la denunciante tampoco cuenta con cámaras de seguridad ni seguro y no pudo aportar datos sobre posibles sospechosos. En ambos hechos interviene la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, desarrollándose las correspondientes tareas investigativas a fin de esclarecer lo sucedido.

Esclarecen hurto de una bicicleta y recuperan el rodado Policía Comunal de Las Flores informa que con fecha 5 de enero de 2026 se logró esclarecer un hecho de hurto ocurrido en la intersección de calles Azul y Santamarina. El episodio fue denunciado por un vecino de 36 años, quien manifestó que alrededor de las 12:00 horas, un joven identificado posteriormente como Axel Sassone (18) le sustrajo, sin ejercer violencia, una bicicleta tipo playera, color naranja, rodado 26, mientras se encontraba en la vía pública. A partir de testimonios recabados y tareas investigativas llevadas adelante por personal del Grupo Táctico Operativo (GTO), se logró establecer la autoría del hecho y ubicar el rodado sustraído, el cual se hallaba desarmado y en poder del imputado, en inmediaciones de su domicilio, ubicado en avenida Cruz Márquez y Las Rosas. La bicicleta fue recuperada y se procedió al recogimiento de los elementos, mientras que el imputado fue notificado de la formación de la causa, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre.

Aprehensión por desobediencia en contexto de violencia familiar Policía Comunal de Las Flores informa que con fecha 31 de diciembre de 2025, personal policial procedió a la aprehensión de un hombre de 47 años, identificado como Luna Héctor Horacio, en un domicilio ubicado en calle Sourdeaux N° 510, de esta ciudad, por el delito de desobediencia en flagrancia. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el individuo se encontraba incumpliendo una medida cautelar vigente dispuesta por el Juzgado de Paz, en el marco del expediente “Protección contra la Violencia Familiar – Ley 12.569”, encontrándose debidamente notificado de la misma. Ante esta situación, se procedió a su aprehensión y traslado a la dependencia policial, dando inmediata intervención a la Ayudantía Fiscal de Las Flores, a cargo del Dr. Pablo E. Iparraguirre, quedando la autoridad judicial debidamente informada.

Identifican a un hombre por exhibir documentación apócrifa La Policía Comunal de Las Flores informa que con fecha 2 de enero de 2026, personal policial realizó un procedimiento en inmediaciones del Parque Plaza Montero, en la intersección de calles Roberto Trucco e Islas Malvinas, de esta ciudad. Durante una identificación de rutina, un hombre de 41 años, de nacionalidad extranjera, exhibió una copia apócrifa de su cédula de identidad, motivo por el cual se dio intervención a la Ayudantía Fiscal local, a cargo del Dr. Pablo Iparraguirre, procediéndose al recogimiento de la documentación, cumplimentándose recaudos, para luego de verificada su identidad y la carencia de antecedentes, siguió transito labrándose actuaciones por Infracción al articulo 292 del Código Penal.

Demora de un menor por atentado y resistencia a la autoridad La Policía Comunal de Las Flores informa que con fecha 3 de enero de 2026, personal policial procedió a la demora de un menor de 16 años en la intersección de calle Hipólito Irigoyen y Avenida Carmen, de esta ciudad, por el delito de atentado y resistencia a la autoridad. El procedimiento se inició cuando los efectivos intentaron identificar al joven quien se desplazaba en una motocicleta sin las medidas de seguridad y documentación correspondientes. En ese contexto, el menor se tornó agresivo, comenzando a propinar golpes de puño al personal policial y a resistirse a la intervención. Ante la situación, se procedió a su demora, cumplimentándose los recaudos legales correspondientes, con la presencia de su mayor responsable y se dio inmediata intervención a la UFI N° 17 del Departamento Judicial Azul. Mantenida la comunicación con la Fiscalía interviniente, se dispuso la notificación de la formación de la causa y la posterior entrega del menor a su progenitor, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

