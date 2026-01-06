El intendente Alberto Gelené confirmó que deja su cargo para desembarcar en el Ministerio de Infraestructura bonaerense

En conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en el salón rojo municipal el jefe comunal confirmó que fue convocado por la cartera que encabeza Gabriel Katopodis para asumir una función clave en el área de Recursos Hídricos, como lo indicaron varios medios platenses. «Mi intención era comunicarlo previamente pero hay cuestiones que se disparan cuando menos lo piensa», afirmó Gelené. «Ayer concurrí a la sede del Ministerio a la presentación de la etapa V del Plan Maestro y su licitación tan necesaria. Conversando con el ministro Katopodis y el gobernador Kiciloff hablamos de la importancia de seguir aportando conocimientos. En realidad, siempre he sido convocado para distintas funciones y había dicho que no para priorizar lo local. En esta oportunidad di el okey», manifestó más adelante. Gelené estuvo en todo momento acompañado por el concejal Fabián Blanstein, quien ocupará una vez más su lugar, esta vez hasta el final del mandato en 2027. «Fabián me reemplazará por su compromiso y para mí es una satisfacción entregar esta posta. Yo trabajaré y apoyaré desde el lugar que esté para poder gestionar y ayudar a mi ciudad como lo hice siempre», explicó Gelené quien recibió un cerrado aplauso de buena parte de sus funcionarios y colaboradores que colmaron el salón rojo. «Agradezco a todos los vecinos y vecinas y fundamentalmente al Municipio que forma parte de mi vida porque antes de ser intendente fue un trabajador municipal y profesional más y siempre prioricé todo lo necesario de gestión en el lugar que estuviera para la ciudad y el municipio», dijo finalmente.

