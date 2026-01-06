BM – martes 6 de enero

CON ENTRADA LIBRE Y GRATUITA, ESTE FIN DE SEMANA 2ª EDICIÓN DE LA EXPO FIESTA 80’S Este sábado 10 y domingo 11 de enero en el Parque Plaza Montero, la comunidad florense y los visitantes tendrán la posibilidad de disfrutar de un gran evento artístico musical que concentrará la presentación de importantes músicos de nuestro país. Expo Fiesta 80’s, organizado por La Barka Producciones y con el apoyo de la Municipalidad de Las Flores, será con entrada libre y gratuita y se destacará por el nivel de profesionales de la música que participarán de esta segunda edición de evento. Las actuaciones en el escenario comenzarán el sábado a las 21 horas con Axel Benítez, luego el grupo Walkman y a las 23 horas con «Gulp, Homenaje a Los Redondos». El domingo, día de finalización del encuentro, Vinicius será la atracción para los más chicos a las 20:30 horas, mientras que a las 21:30 la música sonará bien fuerte con Leo Blanco, «Michael Jackson Show» para culminar las actividades artísticas con «Fuerza Stéreo». Es válido de mencionar también que, en la Expo Fiesta 80’s, habrá numerosos stands y carros gastronómicos.

COMENZAMOS LA COLONIA DE VERANO DE ADULTOS MAYORES “COLIBRÍ” 2026 – ¡Qué alegría verte de nuevo!-. La Colonia de Verano para personas adultas mayores comenzó su temporada número 16 este lunes 5 de enero en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” y no podemos estar más emocionados de recibirte de nuevo. Es un placer compartir momentos de diversión, amistad y crecimiento con todos ustedes. En este nuevo verano, esperamos que encuentres un ambiente cálido y acogedor donde puedas disfrutar de actividades: aquagym, gimnasia, arte, charlas y risas con amigos de siempre o los de hoy. Nuestra colonia «COLIBRÍ» es un espacio para conectar, aprender y disfrutar del verano a puro movimiento. Te deseamos un verano lleno de alegrías, salud y buenos momentos. ¡Que esta temporada sea inolvidable! hagámosla inolvidable!! Y si todavía no viviste esta experiencia. ¡Te esperamos!

