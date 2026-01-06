Policiales: se secuestraron elementos relacionados a hechos de abigeato

Se informa mediante el presente, que con fecha 3 del corriente mes y año, denuncia encargado de fundo sito en Estrugamou Cuartel XI, el cual manifiesta encontrar sangre y víseras en la cuneta izquierda al lado del camino antes mencionado. El mismo se trataría de un ternero de alrededor de unos 230 kg, el cual fue extraído del lote n°3 donde se encontraría a apartado. Se inician actuaciones Caratula ABIGEATO con la Intervención UFI N° 11 Dr. Adrián Peiretti. Raiz tareas investigativas, testimonios recogidos por parte G.T.O. de este elemento, donde existieran indicios suficientes como para presumir la autoría del hecho por sujetos del medio, elevadas actuaciones, en el día de ayer Juez de Garantias N°2 de Azul, Dr. Federico Barberena libró ORDEN DE ALLANAMIENTO REGISTRO Y SECUESTRO contra un domicilio del medio donde reside el causante. Con resultado altamente POSITIVO, procediendo al secuestro de 83 kilogramos de carne vacuna dividida en 6 bolsas, dos motosierras con restos de carne en su cadena, una balanza, una picadora de carne, 3 cuchillos, un aparejo, una sierra circular de carnicería, teléfono celular del imputado, rollo de bolsas de freezer, un convertidor de energia de 12 volts a 220 watts.

Informó: Subcomisario Juan Alberto Gutiérrez, Jefe Comando de Prevención Rural Las Flores

