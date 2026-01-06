6 de enero de 2026

Damiana Torreta (Bloque Adelante Juntos): «Es inadmisible que el trabajador municipal tenga apenas un 5% de aumento»

38 minutos atrás Fm Alpha

La joven concejal -quien reemplazó a Emilce Berecochea, en uso de licencia- se refirió en la 91.5 al tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ordenanza Fiscal Impositiva que será tratada este jueves en Asamblea de Mayores Contribuyentes. «Nuestro bloque estudió ambos proyectos con mucha responsabilidad y presentó un despacho que estábamos convencidos que era posible llevar adelante pero lamentablemente no fue acompañado por el resto del cuerpo legislativo», explicó. «Bajo ningún punto de vista buscamos desfinanciar al municipio. De hecho, en el Presupuesto lo único que proponíamos era revisar la escala salarial. El Ejecutivo proponía sólo un 5% de aumento en enero sin dar certeza alguna para el resto del año. Era inadmisible», sostuvo más adelante.

