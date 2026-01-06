Tragedia en Olavarría: un incendio en un geriátrico dejó dos muertos y 37 heridos

Un grave incendio se desató este lunes en un geriátrico del barrio Isaura, en la ciudad bonaerense de Olavarría, y dejó un saldo de dos personas muertas y 37 heridos, casi todos por intoxicación con monóxido de carbono. El siniestro ocurrió en una residencia de adultos mayores ubicada en 25 de Mayo y 110 y motivó un amplio despliegue de Defensa Civil, bomberos, personal de Salud y fuerzas de seguridad, mientras avanza la investigación para determinar las causas del fuego. Según se informó de manera oficial en una conferencia de prensa realizada a la medianoche en el Hospital Municipal, los 37 heridos fueron derivados al Hospital Municipal, a la Clínica Cemeda y a la Clínica María Auxiliadora, de acuerdo con la gravedad de cada caso. Entre los internados hay tres bomberos, uno de los cuales permanece en terapia intensiva. El jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara, explicó que aún se trabaja en la identificación de las personas fallecidas, tarea a cargo de Policía Científica, y señaló que se está evaluando la cantidad total de asistentes del geriátrico, ya que “muchos estaban de vacaciones”.

Fuente: TN

