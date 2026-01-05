5 de enero de 2026

Torneo Senior: se jugó la 13ra. fecha del Clausura

(Foto: Bandera Blanca) Se disputó ayer domingo en el predio carbonero la décimo tercera y última fecha de la etapa clasificatoria del certamen para mayores de 38 años. Los resultados fueron los siguientes: Bandera Blanca 4 (Rodríguez, Costa, Altamiranda y Ocampo)-Construcciones Landa (P. Amendolare), El Hollín 1 (Fuchila)-Juventud Unida 0, Rosas 1(Vega)-Porteño 1 (R. Sández), Avellaneda 3 (2 Prado y Folini)-La Terraza 1 (Verón), Atlético 1 (Smith)-CUF 2 (S. Merceré-Luna) y Gorchs 1 (Pila)-Los Amigos 2 (Maciel y Parache). Libre estuvo El Bosque. El próximo domingo 11 de enero se jugarán los cruces por la Copa de Plata y Copa de Oro.

