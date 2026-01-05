5 de enero de 2026

Gelené deja su cargo y pasa al Ministerio de Infraestructura

4 horas atrás Fm Alpha

Según publicó este lunes el portal platense «La Tecla», el intendente municipal, Ing. Alberto Gelené, dejará su cargo al frente del municipio para asumir una función en el área de Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de Infraestructura bonaerense. De este modo, el jefe comunal se incorpora a un área estratégica en un contexto marcado por la crisis hídrica, eventos climáticos extremos y la necesidad de obras estructurales para prevenir inundaciones y sequía. Este martes se llevará una conferencia de prensa en el salón rojo donde se conocerían otros detalles.

