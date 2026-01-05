Delcy Rodriguéz vice de Venezuela: “Estamos dispuesto a relaciones en el marco del respeto y legalidad”

Antiguamente, se utilizaba una frase que decía…“me quiero pellizcar para ver si es cierto…” Ahora la vice de Venezuela, solicita que el pueblo se exprese en las calles, cuando ellos acribillaron a sangre fría (entre tantas manifestaciones) a varios manifestantes a favor de Henrique Capriles, de hecho, desde FM ALPHA realizamos una entrevista a un joven venezolano que estuvo en dicha masacre, donde llegó una ambulancia y las fuerzas de Maduro paró y empezó a acribillar a los ciudadanos. Sin dudas que el discurso cambia según de que lado calienta el sol, y eso es un claro ejemplo cuando se defienden actitudes sin argumentos contundentes. Hasta se “entiende” bien entre comillas, al sector que defiende a Maduro «En su país», pues mayoritariamente son los comprometidos que reciben un adicional del estado, pues si no seria como comerle las manos a quien los alimenta, ha sucedido acá también con el Kirchnerismo.

Pero la realidad es que, de un país rico, con tasas de desempleos bajísimas, donde los europeos llegaban y hasta florenses “con conocimiento de causa” ingresaron al país centroamericano con el hecho de “hacer la América” a un régimen con la chapa de “Revolución bolivariana” justificando las distintas atrocidades, inclusive hasta llegó a decir el mismo Chaves, “no queremos ser un país rico” y la historia lo escribe así, está muy claro que lo empobreció, e invitó al que no estaba de acuerdo a partir, el claro ejemplo son los más de 5 millones de venezolanos que se fueron, matándole las ilusiones de progresar en su propia tierra. El régimen de Maduro asiste a Cuba, China, Irán, Rusia y algunos pocos aliados con petróleo, pues recordemos que la mayor reserva del oro negro, no es ni Kuwai ni Dubái, si no Venezuela. De hecho, el venezolano no esta preocupado por petróleo, esta muy preocupado, porque la dictadura de Chávez y Maduro le robaron la dignidad, la democracia con el falseamiento de los resultados electorales (reconocido internacionalmente), el respeto, las libertades, concretamente el nacionalismo, de hecho, un empleado del estado cobra (a parte de su caja básica de alimentos) debe trabajar una semana para comprar medio maple de huevos, o una maestra que ronda los 20 dólares mensuales, sacando el sector privado que suele superar los 500 dólares. El del presidente de EE. UU ha sido muy contundente en el secuestro de Maduro, al punto de lo quirúrgico, de hecho, es llamativo que la primera línea de seguridad de Maduro, sean cubanos, creo que esto podría repercutir en relaciones diplomáticas con la Isla, casi como sabiendo que si hay alguien que tiene que morir por la acción de EE. UU, que no sean venezolanos, ya que el mismo Maduro los invitó a que vengan en uno de sus lamentables discursos. Hoy a las 14 hs. Hora argentina, Maduro podrá hablar (si quiere) en un vertiginoso enjuiciamiento limitando los reflejos internacionales de los aliados a Venezuela, y según el propio Trump, devolverles la dignidad a los ciudadanos venezolanos, aunque no dudo que cobrándoles bien con el oro negro los gastos de la intervención y algunos detalles más.

Realidades sin sustento jurídico internacional. “léase: https://fmalpha.com.ar/puede-un-estado-capturar-al-presidente-de-otro-pais-en-ejercicio/

