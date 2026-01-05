Venta de motos: creció 33,8% y se patentaron más de 650 mil unidades

La venta de motovehículos cero kilómetro superó las 650 mil unidades en todo el país y marcó un crecimiento interanual del 33,8% en 2025, de acuerdo con el informe difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Un número que confirma lo que ya se venía notando en la calle: cada vez más argentinos eligen subirse a las dos ruedas. Sólo en diciembre se patentaron 60.078 motos, lo que implicó una suba del 20% respecto del mismo mes de 2024, cuando se habían registrado 50.060 unidades. Pero eso no fue todo. Si la comparación se hace contra noviembre, el crecimiento también fue claro: el último mes del año mostró una mejora del 15% frente a las 52.257 unidades patentadas el mes anterior. En cuanto al ranking de marcas, diciembre trajo algunos movimientos interesantes. Honda se mantuvo firme en la cima del mercado, con 11.608 unidades patentadas, ratificando su liderazgo. Detrás apareció Motomel, que recuperó el segundo lugar con 7.864 unidades y desplazó a Gilera, que quedó tercera con 7.517. El cuarto puesto fue para Corven, que dio un salto importante y cerró diciembre con 5.820 unidades, mejorando varias posiciones respecto del mes anterior. En el quinto escalón se ubicó Zanella, con 5.443 motos, mientras que Keller, con 5.264, quedó afuera del top five tras haber estado entre las más vendidas en noviembre.

Fuente: La Brújua 24 (Bahía Blanca)

