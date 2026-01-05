5 de enero de 2026

BM – lunes 5 de enero

1 minuto de lectura
7 horas atrás Fm Alpha

MANTENIMIENTO EN EL NATATORIO CLIMATIZADO MUNICIPAL “HUGO MAURO” La Secretaría de Deportes y Cultura informa que continúan intensamente los trabajos de mantenimiento en el Natatorio Climatizado Municipal “Hugo Mauro”. Desde hace unas semanas, el personal que se desempeña en la sede ubicada en el Pasaje Padre Luis Kees, se encuentra realizando diversas obras que incluyen la pintura de la pileta, de las paredes interiores y exteriores, como así también la puesta en condiciones de las instalaciones en general, de cara a la próxima temporada.

ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LOS TALLERES DE VERANO DEL HOGAR AGRÍCOLA Este lunes 5 de enero comienzan las inscripciones para los Talleres de Verano que se desarrollarán en el Centro Permanente Hogar Agrícola, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano. En esta oportunidad, se dictarán los siguientes Talleres: Técnicas de Crochet, Técnicas Mixtas, Automaquillaje, Corte y Confección, Bordado, Regalos Creativos, Cocina Básica. La inscripción se realiza en el Hogar sito en Pueyrredón 655 de 8.30 a 13.30 horas. Teléfono 2241-560168.

