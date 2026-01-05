5 de enero de 2026

¡Llegan los Reyes Magos!: así será el recorrido por nuestra ciudad

13 horas atrás Fm Alpha

(ver recorrido) Secretaría Parroquial dio a conocer el recorrido de los Reyes de Oriente que arribarán este martes 6 de enero. El mismo comenzará a las 18:30hs. saliendo desde la Capilla «Madre de Dios» ubicada en Avda. Cruz Marqués y Avda. Alvear. A las 19hs. estarán en Capilla «San José» (Barrio Obrero) mientras que a las 19:30hs. se harán presentes en la Capilla «Nuestra Señora de Luján» (Barrio 25 de Mayo). La siguiente visita será a las 20hs. en Capilla «San Cayetano» (Santamarina entre Bdo. de Irigoyen y Dorrego). El recorrido finalizará a las 20:30hs. en el Templo Parroquial. Quienes deseen colaborar con la donación de caramelos masticables para repartir entre los chicos pueden acercarse hoy lunes y mañana martes de 9 a 10:30hs. en Secretaría Parroquial o bien comunicándose al 421471 (Claudia Mesilio).

