BM – sábado 13 de junio

SE PRESENTÓ “50 AÑOS ENTRE LA AUSENCIA Y LA MEMORIA” EN EL MUSEO HISTÓRICO En el Museo Histórico “Alfredo R. Almada” se realizó la presentación de “50 años entre la ausencia y la memoria”, una propuesta impulsada por la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Dirección de Museos y Archivo de Las Flores. El director de Museos, Prof. Ezequiel Milicich, dio la bienvenida y se refirió a las tareas de investigación, preservación y difusión de la historia local que se desarrollan desde el Museo Histórico. La propuesta, realizada en el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, reúne una instalación museográfica vinculada a las ausencias producidas por el terrorismo de Estado y una muestra fotográfica de los sitios de memoria de la ciudad, realizada por Rocío Joanteguy. Durante la actividad, el público recorrió las salas y las distintas muestras exhibidas. Posteriormente, la escritora y docente rauchense María Alba Fabiana Betti presentó sus libros, en los que reconstruye historias de su comunidad vinculadas a la construcción de la memoria colectiva. Para más información sobre las actividades de los Museos, se pueden consultar las redes sociales de Museos y Archivo Las Flores en Instagram y Facebook.

JUEGOS BONAERENSES 2026: VALERIO Y MUNDET CLASIFICARON AL REGIONAL DE FÚTBOL TENIS SUB 18 El Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” fue escenario hoy de la eliminatoria de Fútbol Tenis Masculino Sub 18 correspondiente a la fase local de los Juegos Bonaerenses 2026, donde la dupla integrada por Gerónimo Valerio y Guido Mundet obtuvo una plaza para disputar la etapa regional.La actividad continuará la próxima semana, de acuerdo al siguiente cronograma: el martes 16, a partir de las 9 horas en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” habrá Hockey; el miércoles 17, a las 9 horas en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6: Vóley; el jueves 18, a las 9 horas en el gimnasio del Centro de Educación Física N° 6: Básquet; y el viernes 19 en el Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner”: a las 9 horas Fútbol Playa y a las 11 horas Softbol.

SE PRESENTA POPA QUINTEROS EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUSICAL FLORENSE La Secretaría de Educación y Cultura continúa con la promoción y el desarrollo de nuestros artistas con la realización sostenida en el tiempo del Taller de Producción Musical que encabeza el profesor David “Chicky” Noguera. El próximo domingo 14 en la plataforma digital de Youtube, podrá apreciarse el trabajo musical de la joven cantante local Popa Quinteros. Esta artista florense, desde su infancia mostró su pasión por el canto y la música. Participó por varios años en los coros escolares y religiosos. “Cantar es uno de los momentos en los que más disfruto de la vida”, es lo que señala la vocalista florense que también ha subido a escena en las tablas de bares, restoranes y eventos.

Es importante recordar que el Taller de Producción Musical brinda a los solistas vocales o instrumentales la posibilidad de proporcionarles las pistas musicales necesarias creadas y grabadas dentro del programa de 30 horas estipulado. Allí se incluyen: pre y post-producción, arreglo musical, grabación, mezcla y master, por lo que el artista se encontrará con un trabajo de alta calidad hecho de manera gratuita. El próximo domingo, en las distintas plataformas digitales, se exhibirá la entrega de Popa Quinteros, un gran trabajo de una artista florense que fue realizado para ser disfrutado por toda la comunidad.

El link para verla es: https://youtu.be/dn0CfoYO_w0

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