12 de junio de 2026

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Cooperativa Eléctrica: próximo lunes sin atención al asociado

4 minutos atrás Fm Alpha

La Cooperativa de Electricidad Las Flores informa a sus asociados que el día lunes 15 de junio no habrá atención en sus oficinas y cajas de cobro con motivo del feriado nacional por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Se recuerda también que los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias y son:
* Guardia Energía: 442063
* Servicios Sociales: 483416

El martes 16 de junio se retomarán la atención en sus horarios habituales. Para pagos y operaciones sobre su suministro podrán ingresar en la web www.coopelf.com.ar

 

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