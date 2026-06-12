Cooperativa Eléctrica: próximo lunes sin atención al asociado

La Cooperativa de Electricidad Las Flores informa a sus asociados que el día lunes 15 de junio no habrá atención en sus oficinas y cajas de cobro con motivo del feriado nacional por el traslado del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Se recuerda también que los servicios de guardia permanecerán disponibles para atender emergencias y son:

* Guardia Energía: 442063

* Servicios Sociales: 483416

El martes 16 de junio se retomarán la atención en sus horarios habituales. Para pagos y operaciones sobre su suministro podrán ingresar en la web www.coopelf.com.ar

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