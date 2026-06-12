Fútbol de inferiores: se juegan este sábado las semifinales de vuelta del Torneo Apertura
(ver cronograma de partidos) Desde las 11hs. se jugarán este sábado los encuentros (suspendidos el pasado fin de semana por las condiciones climáticas) correspondientes a las semifinales de vuelta del fútbol local en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub- 17 y Reserva en diferentes escenarios. Vale recordar que el domingo se jugarán las finales de ida de Fútbol Femenino y Primera División como se informó oportunamente.