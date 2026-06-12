12 de junio de 2026

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Comunicado del municipio con respecto a la aplicación de la tasa de seg. E hieg. En la factura de Camuzzi.

1 hora atrás Fm Alpha
Ante la inquietud presentada por contribuyentes respecto al cobro de la Tasa de Seguridad e Higiene en la facturación de la Empresa Camuzzi Gas Pampeana S.A., desde la Municipalidad de Las Flores se informa que se solicitó una reunión técnica-legal con representantes de la firma para tratar dicha cuestión.
Dicho encuentro fue solicitado a través de la Dirección de Asuntos Legales de este Municipio ante la Gerencia de Relaciones Institucionales, Gerencia Comercial y Unidad de Negocios Buenos Aires Norte, Sucursal Las Flores de la mencionada empresa para analizar esta problemática que preocupa y puede afectar a los consumidores.
Se espera la respuesta de la empresa y, una vez recibida, será comunicada a la mayor brevedad.

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